СТРАНА: жителям Лондона предложили вместо утилизации передать свои автомобили Украине

Власти Лондона предложили горожанам вместо утилизации своих автомобилей, не соответствующих экологическим нормам, пожертвовать их Украине. Как пишет «СТРАНА», к этой кампании планирует присоединиться и лондонская служба скорой помощи, которая намерена передать Украине 50 списанных автомобилей.

Власти Лондона предложили горожанам вместо утилизации своих автомобилей, не соответствующих экологическим нормам, пожертвовать их Украине. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба офиса мэра Лондона Садика Амана Хана.

Программа, финансируемая мэром Лондона, стартует с 15 марта. Жители города смогут получить грант на утилизацию и пожертвовать свой автомобиль для гуманитарных и медицинских нужд на Украине.

До этого министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявлял, что правительство не видит никаких правовых препятствий, чтобы разрешить передачу на Украину автомобилей, подлежащих утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам.

К этой кампании планирует присоединиться и лондонская служба скорой помощи. Она намерена передать Украине 50 списанных автомобилей скорой помощи.