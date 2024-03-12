СТРАНА: жителям Лондона предложили вместо утилизации передать свои автомобили Украине

02:54
Семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
Семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
02:51
Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА
Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе Белгородской области.
02:47
«Ъ»: ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников
Ушедшие из России Honor, Xiaomi, Acer, Samsung снова появились на рекламном рынке и проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы.
02:32
Украинский беспилотник сбит в Курской области
В небе над Фатежским районом Курской области силами ПВО сбит украинский беспилотник.
02:20
В Хмельницкой области на западе Украины были слышны взрывы
Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области на западе Украины.
02:11
Французский политик Филиппо: Макрон готов ощипать свою армию ради Украины
Президент Франции, обещающий всё новые поставки вооружений Украине, готов полностью «ощипать» собственную армию.
01:51
Старовойт: в небе над Курском работает система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.
01:43
Минсельхоз предложил ввести до 31 августа эмбарго на экспорт сахара
Минсельхоз России предложил ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы до 31 августа.
01:33
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и ряде регионов Украины.
01:28
В Курской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области.
01:17
Лукашенко освободил от должностей послов в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии.
01:09
NTV: офицер ВВС ФРГ Герхартц неправильно подключился к беседе об ударах по России
Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с его стороны утечки разговора не было.
01:03
«Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе
Организаторы «Оскара» вырезали из сокращённой международной телеверсии награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе».
01:00
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче 28-го тура АПЛ
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
00:53
Израиль потребовал признать ХАМАС террористической организацией
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал признать ХАМАС террористической организацией и ввести жёсткие санкции против лидеров движения.
00:51
Соболенко обыграла Радукану и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
00:48
Доклад американской разведки: Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО
Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, говорится в докладе американской разведки.
00:38
Билялетдинов: «Краснодар» не готов к тому, чтобы быть чемпионом России
Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что «Краснодар» не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.
00:30
FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью
Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдёт «с почти математической точностью».
00:25
Карпов: Абаскаля уволят из «Спартака» после матча с «Оренбургом» в Кубке России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет свой пост после матча Кубка России с «Оренбургом».
00:24
Глава Минобороны Эстонии Певкур: первые немецкие ЗРК IRIS прибудут в 2025 году
Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR министр обороны Ханно Певкур.
00:17
Бёрнс считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.
00:14
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах на окраине Запорожья
На окраине города Запорожья, находящегося под контролем Киева, прогремели взрывы.
00:12
Агент — о возможном возвращении Малкома в «Зенит»: он очень любит Санкт-Петербург
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Зенит».
00:12
Генсек: официальных заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ не поступало
Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, однако каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.
00:02
DPA: электроснабжение завода Tesla под Берлином восстановлено
Электроснабжение завода Tesla в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) восстановлено.
00:01
ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Баальбека на востоке Ливана
Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.
00:01
В России создали полностью автономный дронопорт, анализирующий данные
Российские разработчики создали полностью автономный дронопорт, который может самостоятельно анализировать данные. Технология ориентирована в первую очередь на мониторинг объектов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.
00:00
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Мощный взрыв произошёл в Киеве, сообщают украинские Telegram-каналы.
23:59
Суд на Украине приговорил бывшего главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России
Экс-глава администрации Балаклеи Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России.
23:53
Нацразведка США: отступление из Авдеевки показало эрозию возможностей ВСУ
Отступление украинских вооружённых сил из Авдеевки и их попытки остановить наступление армии России в течение последних недель показали «эрозию» военных возможностей Украины, заявила глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс.
23:51
Ян: сыновья попросили ещё раз завоевать пояс UFC
Российский боец Пётр Ян рассказал, что его сыновья попросили завоевать чемпионский пояс UFC.
23:42
Миссия России при ООН: Израиль препятствует расследованию преступлений в Газе
Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Израиль намеренно создаёт препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа.
23:39
Боксёр Джонсон оценил свои перспективы стать телохранителем президента
Получивший российское гражданство американский боксёр Кевин Джонсон рассказал, что планирует пойти в школу телохранителей.
23:37
В бундестаге назвали утечку разговора офицеров результатом «российской операции»
Комитет бундестага по контролю деятельности спецслужб пришёл к выводу, что утечка разговоров немецких офицеров, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, произошла в результате «российской операции».
23:23
Ловчев считает, что «Спартак» должен тренировать российский специалист
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, кто должен возглавить столичный клуб после возможного отстранения главного тренера Гильермо Абаскаля.
23:21
Бёрнс: помощь США даст ВСУ возможности для ударов по Крыму
Новая помощь Соединённых Штатов при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для «проникающих ударов по Крыму», заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке.
23:20
В Одессе сообщают о взрывах
Взрывы раздались в Одессе на юге Украины, перед этим там была объявлена воздушная тревога.
23:15
Агент Дивеева: Игорь набрал хороший тонус, поэтому приглашён в сборную России
Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о вызове своего клиента в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.
23:15
Глава ЦРУ: помощь США поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года
Поставки оружия США помогут украинской армии снова набраться сил для наступления в конце 2024 года, чтобы занять крепкие позиции для проведения переговоров с Россией, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
23:08
Захарова о словах литовского МИД: у них из красных линий только границы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что у Вильнюса нет красных линий по отправке западных войск на Украину.
23:08
Зеленский заявил, что Украине не требуются французские военные
Владимир Зеленский утверждает, что Украине не нужны французские военные, потому что пока страна «держится».
22:59
WADA наказало 250 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение наказать 250 российских атлетов после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).
22:50
Директор ЦРУ: сценарий Авдеевки повторится на Украине много раз без помощи США
Украинскую сторону ожидают новые территориальные потери, подобные успеху России в Авдеевке, если США не возобновят поставки вооружений украинской армии, считает директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
22:44
Павличенко: вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно
Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что дети, которые вернулись из России на Украину, хотят уехать обратно.
22:41
WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обеспокоен из-за проведения в России Игр дружбы.
22:37
Нацразведка США: Россия с конца 2023 года добивается успеха на Украине
Стратегические преимущества всё больше смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года Москва начала регулярно добиваться успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединённых Штатов в ежегодном докладе об угрозах.
22:29
Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 в Майами из-за травмы
Российская теннисистка Мирра Андреева приняла решение сняться с турнира в Майами (США).
22:24
МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Римского к прекращению огня
МИД Украины пригласил представителя Ватикана в стране Висвальдаса Кульбокаса после призывов Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня.
22:21
Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского Франциска к диалогу по Украине
Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер поддержал призыв Папы Римского Франциска к переговорам по Украине и прекращению огня.