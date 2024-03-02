WION: Байден поручил расследовать угрозу со стороны китайских «умных» электромобилей

Белый дом начал расследование в отношении того, представляет ли использование китайских электромобилей угрозу для национальной безопасности США. Президент Джо Байден поручил Министерству торговли США отреагировать на риски, касающиеся потенциальной способности произведённых в Китае транспортных средств собирать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре других стран, передаёт WION. В частности, рассматривается возможность введения пошлин на автомобили китайского производства и ограничение их импорта из Мексики.
Давайте теперь рассмотрим всё то, что приносит нам новости из мира технологий. Итак, Белый дом начал расследование в отношении того, создаёт ли импорт китайских автомобилей угрозу для национальной безопасности.
Это расследование было инициировано в связи с тем, что китайские «умные» транспортные средства потенциально способны собирать конфиденциальные данные об американских гражданах и инфраструктуре и передавать их в Китай.
Байден поручил Министерству торговли отреагировать на эти риски. Администрация Байдена рассматривает, в том числе, возможность введения пошлин на автомобили китайского производства, а также ограничения импорта китайских электромобилей из Мексики.
Согласно сообщениям, Белый дом обеспокоен в связи с тем, что эти «умные» транспортные средства обладают обширными возможностями для сбора данных и способностью дистанционного управления. Министерство торговли США также планирует в течение 60 дней собирать отзывы от общественности, чтобы оценить риски, связанные с китайскими автомобилями.
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