WION: Байден поручил расследовать угрозу со стороны китайских «умных» электромобилей

19:15 «Северсталь» обыграла «Спартак» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».

19:11 Захарова: единственный смысл СМИ в Германии — поддержка иллюзии демократии Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственный смысл существования в Германии СМИ на фоне комментариев властей ФРГ относительно обнародованных в сети переговоров немецких офицеров.

19:09 Ивич: в последний момент «Краснодар» потерял концентрацию в матче с «Рубином» Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что его подопечные слишком рано поверили в победу в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

19:08 Евродепутат Донато считает, что Макрон и фон дер Ляйен опасны для Европы Президент Франции Эммануэль Макрон опасен для Европы из-за своих заявлений о возможной отправке войск на Украину, считает итальянский евродепутат Франческа Донато. По её мнению, за поведением французского политика стоит целый сценарий «подготовки общественного мнения к неизбежности войны».

18:59 Адвокат Калинов отметил, что дело с ДТП Промеса в ОАЭ выглядит подстроенным Адвокат Максим Калинов предположил, что ДТП, из-за которого нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ, могло быть подстроено.

18:57 Express: российский «Сармат» способен уничтожить несколько целей одновременно Ракетный комплекс «Сармат» способен поразить одновременно несколько целей, сообщает британский таблоид Express, приводя данные Центра стратегических и международных исследований США.

18:54 Военкору RT показали захваченный в ходе боёв за Авдеевку американский БТР Российские бойцы показали военкору RT Александру Яремчуку американский БТР М113 А2, захваченный при боях за Авдеевку.

18:52 Самарин сообщил, что после завершения карьеры выступит в шоу в Самаре Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин поделился своими ближайшими планами на будущее.

18:42 Туктамышева — о тактике на Кубок Первого канала: я давно так много не думала Экс-чемпионка мира капитан команды «красных» на Кубке Первого канала Елизавета Туктамышева рассказала, что очень много размышляла над тактикой выступлений своих фигуристов.

18:36 Лавров: ВС России развернут новые вооружения в ответ на расширение НАТО Вооружённые силы России развернут дополнительные вооружения в двух военных округах в ответ на вызовы, которые могут возникнуть в связи с вхождением Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

18:32 «Краснодар» упустил победу в концовке матча 19-го тура РПЛ с «Рубином» «Краснодар» и казанский «Рубин» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

18:30 Минюст России включил движение ЛГБТ в перечень запрещённых и ликвидированных Минюст России по решению суда включил в перечень запрещённых и ликвидированных международное движение ЛГБТ*.

18:30 Соболев и Угальде выйдут в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» «Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на центральный матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:24 FC Lokomotiv и Peñarol вышли в финал фиджитал-футбола на Играх Будущего Завершились матчи 1/2 финала турнира по дисциплине «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

18:23 Глава Минздрава призвал подготовить систему здравоохранения ФРГ к конфликтам Система здравоохранения Германии должна быть готова не только к пандемиям и катастрофам, но и к военным конфликтам, считает министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

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18:16 Щербакова — о лидерстве в Кубке Первого канала: выводы делать рано Капитан команды синих олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова сказала, что лидерство её фигуристов в Кубке Первого канала очень радует, но выводы делать преждевременно.

18:16 CNN: США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа.

18:09 Лаврентьев стал серебряным призёром на турнире Большого шлема в Ташкенте Российский дзюдоист Данил Лаврентьев взял серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте.

18:08 «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере «Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение от «Севильи» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

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17:58 Чернышенко: фиджитал-гонки станут ярким завершением Игр Будущего Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что фиджитал-гонки станут ярким завершающим аккордом смелого и успешного проекта «Игры Будущего».

17:53 Минобороны ФРГ подтвердило прослушку переговоров немецких офицеров В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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17:36 Москалькова: омбудсмены России и Украины посетили военнопленных 12 раз Омбудсмены России и Украины посетили пленных военнослужащих обеих стран уже 12 раз, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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16:19 Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину, пока есть «Турецкий поток» Для безопасности поставок газа Венгрии не нужен украинский транзит, потому что есть «Турецкий поток», сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Будапешт при этом открыт для дискуссий, подчеркнул он.

16:13 Россия планирует поднять тему подрыва «Северных потоков» на СБ ООН Россия планирует поднять тему подрыва «Северных потоков» на СБ ООН — это не получится «замылить», заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

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16:01 Лавров: Россия обеспокоена намерением Израиля «зачистить» Рафах Россия обеспокоена желанием израильской армии «зачистить» город Рафах в секторе Газа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

16:01 ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ Столичный ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

15:56 Лавров: Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию по Украине Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли стран Запада к мирному урегулированию украинского конфликта.