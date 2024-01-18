Fox News: морозы превратили электрозаправки в кладбище электромобилей

В Америку пришли морозы. Низкие температуры выжимают все соки из электромобилей. Так, в Чикаго холода превратили электрозаправку Tesla в дорогую свалку металлолома, сообщает Fox News. Зарядные установки перестали заряжать, в результате чего многие владельцы машин застряли здесь в длинных очередях. Теперь им остаётся лишь молиться о глобальном потеплении.

В Америке везде холодно, так что поступайте, как я: используйте многослойность. Рубашка с длинным рукавом, жилет, кофта, куртка. Но если вы действительно хотите оставаться в тепле — не ездите на машинах Tesla.

Низкие температуры выжимают все соки из электромобилей, оставляя водителей в затруднительном положении. В Чикаго немного холодной погоды превратило электрозаправку автомобилей в дорогую свалку металлолома.

ЖИТЕЛЬ ЧИКАГО: О, у нас тут куча мёртвых роботов.

КЕВИН СУМРАК, корреспондент Fox News: Мёртвых роботов.

Мёртвые Tesla заполонили парковку на этой станции зарядки автомобилей компании Tesla в районе Оукбрук. Эта сцена повторяется на других зарядных станциях по всему Чикаго.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧИКАГО: Это безумие какое-то. Катастрофа. Серьёзно.

КЕВИН СУМРАК, корреспондент Fox News: После падения температуры до двухзначных отрицательных значений эти зарядные установки перестали заряжать, в результате чего многие владельцы машин Tesla застряли здесь в длинных очередях с воскресенья.

Ох, это настоящее кладбище Tesla. Если вы купили электромобиль, то вы молитесь за глобальное потепление.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.