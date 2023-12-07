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WION: повседневная жизнь Якутска не замирает даже в рекордные морозы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Температура в некоторых частях Сибири упала ниже минус 50 градусов по Цельсию, в то время как российская столица Москва по-прежнему остаётся завалена снегом после рекордных снегопадов. Однако видеокадры с улиц «самого холодного города мира» Якутска демонстрируют, что повседневная жизнь там не останавливается даже несмотря на рекордные морозы, передаёт WION.

Зима пришла в Северное полушарие. Но только представьте, насколько холодно сейчас в самом холодном городе мира?

Посмотрите на эти кадры. Температура в самом холодном городе мира — Якутске, который расположен в Восточной Сибири, упала до минус 58 градусов по Цельсию.

Это Якутск, Россия. Российские просторы окутал арктический холод. Температура в районах Сибири опускается до минус 58 градусов.

Вот кадры с улиц самого холодного города мира, Якутска. Сейчас он покрыт морозными облаками и затянут туманом.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2023 года. 

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источник
WION Индия Азия
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