WION: повседневная жизнь Якутска не замирает даже в рекордные морозы

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01:19 На черноморском побережье полностью восстановлено движение поездов после шторма Движение поездов на черноморском побережье полностью восстановлено после шторма.

01:09 Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в сенате конгресса США.

01:07 США приостанавливают участие в ДОВСЕ США с 7 декабря приостанавливают участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе ДОВСЕ.

01:06 «Вильярреал» и «Маккаби» из Хайфы сыграли вничью в перенесённом матче ЛЕ «Вильярреал» и «Маккаби» из Хайфы не смогли выявить победителя в перенесённом матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

01:00 Аналитики подсчитали стоимость салата «Мимоза» Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза». Результаты исследования есть в распоряжении RT.

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00:44 Песков о сопровождении самолёта Путина истребителями: это меры безопасности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолёт российского лидера Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С для обеспечения безопасности главы российского государства.

00:41 СЭ: «Зенит» не намерен продавать Вендела, Клаудиньо, Барриоса и Кассьерру Руководство петербургского «Зенита» намерено сохранить костяк команды в зимнее трансферное окно.

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00:30 Dernière Heure: четыре человека пострадали в результате перестрелки в Брюсселе Четыре человека получили ранения, в том числе один — тяжёлое, в результате перестрелки в торговом квартале Туазон д'Ор в центре Брюсселя.

00:27 Песков: ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.

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00:04 Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.

00:01 Артистов с антироссийской позицией призывают не допускать к госфинансированию Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счёт государственных средств. Копия письма на имя главы Минкульта Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

23:59 Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после её победы на Украине.

23:57 Ковалёв: форвард ХК «Спартак» Морозов вернётся на лёд через неделю-две Тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Ковалёв заявил, что нападающий Иван Морозов согласно запланированному графику восстанавливается после травмы.

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23:38 Слуцкий призвал мировое сообщество осудить Украину за убийство Кивы Международное сообщество должно осудить киевский режим за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, в обратном случае это будет означать покрывательство терроризма. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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23:29 Шлеменко: вегетарианская диета мне однозначно не подходит Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко высказался о продуктовой диете.

23:14 На юго-востоке Москвы произошла массовая драка Группа граждан устроила драку на юго-востоке Москвы.

23:13 Песков: Путин и наследный принц Саудовской Аравии продолжают переговоры тет-а-тет Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд продолжают переговоры в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

23:11 Булыкин: Головину стоит переходить из «Монако» только в команду из Англии Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин должен перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

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22:36 Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен строго наказать полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Беришу за инцидент в матче 17-го тура чемпионата страны с московским «Спартаком».

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21:21 Косачёв: убийство Кивы должно осудить всё международное сообщество Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что если международное сообщество не осудит убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, то это будет расценено как поощрение международного терроризма.