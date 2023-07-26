NTD: Батагайка растёт всё быстрее — обычный овраг в Якутии расширился до «ворот в преисподнюю»

Термокарстовая впадина Батагайка в Якутии, которую считают самым большим кратером вечной мерзлоты в мире, продолжает увеличиваться. Как передаёт NTD, местные жители называют её воротами в преисподнюю. И хотя она привлекает туристов, расширение воронки — плохой признак.

Кадры с дрона раскрыли масштабы кратера Батагайка. Это термокарстовая впадина в Якутии. Её называют самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.

Местный житель и исследователь Эрэл говорит, что началось всё в 60-х годах, когда здесь вырубили лес. Затем вечная мерзлота начала постепенно таять.

ЭРЭЛ СТРУЧКОВ, местный житель и исследователь котлована: Образовалась в 70-х годах как овраг сперва. И потом по оттаиванию, по солнечным дням, по жаре она начала расширяться.

Около 65 процентов территории России приходится на вечную мерзлоту. Учёные говорят, что она нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир.

Местные жители называют впадину воротами в преисподнюю. Она привлекает туристов. Однако расширение воронки — плохой признак.

НИКИТА ТАНАНАЕВ, сотрудник Института мерзлотоведения им. Мельникова: В будущем, с повышением температуры и усилением антропогенного давления мы будем видеть всё больше и больше таких мегапросадок, пока вся вечная мерзлота не исчезнет.

Таяние вечной мерзлоты уже угрожает городам на севере и северо-востоке России. Из-за этого рушатся дороги, трескаются дома, лопаются трубопроводы.

Усугубляют проблему лесные пожары, которые в последние несколько сезонов стали более интенсивными.

Местные жители говорят, что кратер быстро увеличивается. Ещё два года назад он был намного меньше.

ЭРЭЛ СТРУЧКОВ: Здесь от тропинки метров 20-30 было. Сейчас вообще близко оказывается.

Учёные пока не знают точной скорости расширения кратера Батагайка. Но уверены, что она увеличивается.

НИКИТА ТАНАНАЕВ: Мы можем ожидать, что с повышением температуры воздуха кратер будет расширяться с большей скоростью.

Длина кратера составляет один километр. Глубина кое-где достигает 100 метров.

Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.