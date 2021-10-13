NTD: энтузиасты из Якутии создали новую копию истребителя из «Звёздных войн»

Энтузиасты из Якутска создали копию истребителя X-wing из фантастического мира «Звёздных войн». Как передаёт NTD, это уже не первый их проект по мотивам известной киносаги — ранее они уже делали копию корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец». Следующая мечта команды — построить «Тысячелетнего сокола», на котором бороздили космические просторы Хан Соло и Чубакка.

Он словно только что приземлился после битвы с имперским истребителем из фантастического мира «Звёздных войн». На обшивке — следы от выстрелов бластеров, на носу — серая грязь. Это X-wing, или «крестокрыл» — космический истребитель повстанцев. На таком Люк Скайуокер уничтожил первую Звезду Смерти.

Копию самолёта создал житель Якутска Айаал, конечно, с помощью друзей.

АЙААЛ ФЁДОРОВ, создатель копии истребителя: Где-то три месяца делали спокойно, летом. Строили, снимали для YouTube-канала видео, как делали корабль — от А до Я.

Истребитель собирали из досок, фанеры и пластиковых панелей. Вместе с арендой ангара строительство обошлось в 400 тысяч рублей. Модель стоит в парке «Урдэл», куда приезжают погулять жители Якутска.

ИЛЬЯ БУРНАШОВ, создатель копии истребителя: Вся наша команда — это большие фанаты «Звёздных войн». И как бы воплотить свою мечту в реальных размерах и увидеть — это дорогого стоит, в принципе. И всё-таки порадовать людей, когда каждый человек может приехать сюда, в парк, пофотографироваться, посмотреть на него, чуть-чуть потрогать даже — из чего он сделан, и получить хороший заряд энергии.

АЙААЛ ФЁДОРОВ: Конечно, здорово то, что люди будут приходить и смотреть на этот корабль. Потому что все они видели его только в телефоне или на экране в кинотеатре. И увидеть это в реальности — вообще круто будет посмотреть. И мы дадим им такую возможность.

Это уже второе творение Айаала. В марте он представил копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», снятого по мотивам «Звёздных войн». Однако в апреле сильный порыв ветра разрушил модель. В этот раз макет больше приспособлен к капризам погоды.

Следующая мечта — построить копию корабля «Тысячелетний сокол». На нём бороздили космические просторы Хан Соло и Чубакка.

Дата выхода в эфир 12 октября 2021 года.