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ES: «большая честь, что по мне будут ходить люди в Голливуде» — Дэниэл Крэйг удостоился звезды на «Аллее славы»

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Известный по роли во франшизе про Джеймса Бонда актёр Дэниэл Крэйг удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, передаёт Evening Standard. Как отмечает издание, звезда актёра стала 2704-й по счёту и расположена она по адресу Голливудский бульвар, 7007.
ES: «большая честь, что по мне будут ходить люди в Голливуде» — Дэниэл Крэйг удостоился звезды на «Аллее славы»
Reuters

Британский актёр Дэниэл Крэйг, известный по своей роли во франшизе об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Evening Standard. 

«Никогда бы не подумал, что мне доведётся сказать такое, но для меня большая честь, что по мне будут ходить люди в Голливуде», — пошутил Крэйг во время состоявшейся в среду церемонии.
 
«Если счастье измеряется нашим окружением, то я очень, очень счастливый человек, ведь нахожусь на этом тротуаре в окружении всех этих легенд. Так что спасибо вам большое», — приводит издание слова актёра.
 
Примечательно, что звезда Крэйга расположена рядом со знаком Роджера Мура, который также исполнял роль агента 007. Памятную табличку, 2704-ю по счёту, разместили по адресу Голливудский бульвар, 7007.
 
На мероприятии Крэйга представили продюсеры бондианы Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, а также его партнёр по фильму «Не время умирать», американский актёр Рами Малек. Они отметили его талант и щепетильный подход к профессии. 
 
«Мы все знаем, что он превосходный актёр, он предан своему делу, он может выполнять все трюки даже со связанной за спиной рукой, а в другой держать «Негрони», — заявил Малек.
 
Крэйг поблагодарил Уилсона и Брокколи, отметив, что без них он бы не удостоился именной звезды. Британский актёр также выразил признательность Малеку, поблагодарив его за «эти прекрасные, прекрасные слова», пишет Evening Standard.
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