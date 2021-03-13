NTD: в Якутии создали копию корабля из «Мандалорца»

Поклонники научной фантастики из Якутии создали копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец». Как передаёт NTD, длина конструкции — 14 метров, ширина — 10, высота — 4. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года, поскольку помешали пандемия и финансовые трудности.
Якутские поклонники научной фантастики построили копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», созданного по мотивам «Звёздных войн». Автор идеи — житель Якутска Айаал.
АЙААЛ ФЁДОРОВ, создатель копии корабля:Все эти элементы работают, включаются двигатели. Пока аккумулятора нет — хотим подключить к свету, но замерзает этот блок. Прицел работает, все кнопки не просто так стоят — все рабочие, включая двигатель, габаритки, задние подфарники, открывается люк. В принципе, вот так всё выглядит.
Длина конструкции — 14 метров, ширина — 10, высота — 4. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года. Помешали пандемия и финансовые трудности.
АЙААЛ ФЁДОРОВ:Я сначала вложил свои финансы, потом ещё друг помог — машину продал. Это безумие, конечно. Но когда уже в конце к нам выходили спонсоры — более-менее помогали. Спасибо большое им.
Копию корабля установили на холме в парке «Урдэл». Айаал выложил фотографии конструкции в Instagram. Под одной из них оставил комментарий каскадёр, снимавшийся в «Мандалорце».
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