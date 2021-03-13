NTD: в Якутии создали копию корабля из «Мандалорца»

Поклонники научной фантастики из Якутии создали копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец». Как передаёт NTD, длина конструкции — 14 метров, ширина — 10, высота — 4. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года, поскольку помешали пандемия и финансовые трудности.

Якутские поклонники научной фантастики построили копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», созданного по мотивам «Звёздных войн». Автор идеи — житель Якутска Айаал.

АЙААЛ ФЁДОРОВ, создатель копии корабля: Все эти элементы работают, включаются двигатели. Пока аккумулятора нет — хотим подключить к свету, но замерзает этот блок. Прицел работает, все кнопки не просто так стоят — все рабочие, включая двигатель, габаритки, задние подфарники, открывается люк. В принципе, вот так всё выглядит.

Длина конструкции — 14 метров, ширина — 10, высота — 4. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года. Помешали пандемия и финансовые трудности.

АЙААЛ ФЁДОРОВ: Я сначала вложил свои финансы, потом ещё друг помог — машину продал. Это безумие, конечно. Но когда уже в конце к нам выходили спонсоры — более-менее помогали. Спасибо большое им.

Копию корабля установили на холме в парке «Урдэл». Айаал выложил фотографии конструкции в Instagram. Под одной из них оставил комментарий каскадёр, снимавшийся в «Мандалорце».

Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.