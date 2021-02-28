FAZ: «большая удача» — 71-й Берлинале стартует в онлайн-формате
Кадры с прошлогоднего Берлинале: красная дорожка, ослепительные знаменитости, поклонники кинематографа в эйфории. Однако в этом году об этом не может быть и речи: крупное событие пройдёт иначе — в несколько этапов. Мероприятия для представителей киноиндустрии начнутся 1 марта в онлайн-формате. Фильмы с Берлинале зрители увидят в июне. Очередной кинофестиваль в этом году всё-таки состоится. «Это большая удача», — считает Скотт Роксборо из киножурнала The Hollywood Reporter.
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