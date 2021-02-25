Times: больше никакого Бората — Саша Барон Коэн решил отказаться от перевоплощений после столкновения со сторонниками Трампа
Более двух десятилетий парики, костюмы и грим позволяли Саше Барону Коэну проникать в западный истеблишмент и ставить его в неловкое положение. Но теперь британский комик, прославившийся благодаря своим персонажам Борату и Али Джи, намерен покончить с переодеваниями, пишет The Times.
49-летний актёр заявил, что стал опасаться за свою жизнь после столкновения с вооружёнными сторонниками Дональда Трампа из правой группы Three Percenters на митинге в США. Барон Коэн разозлил их тем, что заставил спеть вместе с ним расистскую песню для своего прошлогоднего фильма «Борат 2».
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