Fox News: увольнение актрисы-консерватора за пост в Instagram показало двойные стандарты Disney+

Американская актриса Джина Карано лишилась работы за то, что сравнила нагнетание ненависти в США с преддверием холокоста. В то же время её коллега Педро Паскаль два года назад опубликовал в соцсетях очень похожий пост, но уволен не был. Вся разница в том, что Карано — консерватор, а Паскаль — либерал, объясняет Fox News. Возмущённые двойными стандартами американцы уже отменяют подписку на Disney+, сообщает телеканал.

Вы, наверное, заметили, что за неправильные политические взгляды — например, если вы против коммунизма или не совсем доверяете экспертам от здравоохранения, которые сами не знают, что делают, и лгут — вас могут уволить с работы. Сегодня мы приведём очередной пример. Последняя, кого на данный момент уволили, это актриса популярного сериала Disney+ по «Звёздным войнам». Подробности расскажет корреспондент Fox News Трейс Галлахер. Здравствуйте, Трейс!



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Прежде чем стать актрисой, Джина Карано, человек консервативных взглядов, была бойцом смешанных боевых искусств. Ранее её критиковали за публикацию политических заявлений, в частности, с высмеиванием масочного режима и утверждениями о подтасовках на выборах 2020 года.



Теперь Disney уволил её за пост в Instagram, сравнивающий политический климат в нацистской Германии с тем, что происходит в США сегодня. Она написала, цитирую: «большинство людей сегодня не понимает: чтобы нацистские солдаты могли легко устраивать облавы на тысячи евреев, правительство сначала сделало так, чтобы их собственные соседи возненавидели их просто за то, что они евреи. Как это отличается от того, чтобы ненавидеть людей за их политические взгляды?»



Но точно к такому же сравнению два года назад прибег Педро Паскаль — тоже звезда «Мандалорца», но либерал. Он опубликовал фотографию детей за колючей проволокой в нацистской Германии 1944 года и фотографию детей, якобы находившихся в изоляторе Иммиграционной и таможенной полиции в 2018 году. Правда, картинка была не из США: как сообщают, это палестинские дети на Западном берегу (реки Иордан. — ИноТВ). Итак, та же тональность, неправильная картинка — а он до сих пор не потерял работу!



Но теперь к двойным стандартам Disney появились вопросы. Редактор The Daily Caller пишет, цитирую: «В записи Джины Карано высказывалась мысль, что массовое насилие начинается с ненависти к соседу. Это не только бесспорная правда, но это также один из аспектов заповеди «Люби ближнего своего». Многие другие просто отменяют подписку на Disney+.



Интересно, что в прошлом месяце Джина Карано заявляла, что продолжает открыто высказываться в социальных сетях, потому что видела, как в Twitter подвергали травле людей с обеих сторон политического спектра. На этот раз всё представляется довольно односторонним. Такер?



Большое спасибо, Трейс Галлахер.



Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.





