Sky: Москва покупает британские машины, несмотря на все препоны Лондона

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Минобороны: над Курской областью уничтожили четыре украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны России над Курской областью уничтожили четыре украинских БПЛА днём 12 марта.
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«Гагаринский забег» состоится в Подмосковье в апреле
Традиционный «Гагаринский забег», в этом году приуроченный к 90-летию со дня рождения космонавта Юрия Гагарина, пройдёт в апреле в Звёздном городке Московской области.
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Пассажирскую навигацию запустят на Москве-реке в апреле
Сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к подготовке причалов Москвы к запуску пассажирской навигации в конце апреля, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
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На Кременчугской улице Москвы построят новое жильё
На западе Москвы построят новый жилой комплекс в рамках программы реновации, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Специалист Арутюнов назвал популярные направления для отдыха весной
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов перечислил популярные туристические направления весной 2024 года.
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Посол Украины заявил, что Киеву не нужны военные ФРГ для применения Taurus
Украинский посол в Берлине Алексей Макеев утверждает, что Вооружённым силам Украины не потребуется помощь немецких военнослужащих, если Германия решит поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.
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Аналитик Антонов рассказал о причинах ослабления турецкой лиры
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о возможных причинах ослабления турецкой лиры.
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Доходы Курганской области выросли вдвое за последние пять лет
Доходы Курганской области, как общие, так и собственные, увеличились в два раза с 2018 года, а темп их роста в 2022—2023 годах превышал средний показатель по российским регионам.
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Опубликовано видео поражения российской ракетой ещё одного HIMARS
Министерство обороны России показало видео с поражением ещё одной пусковой установки HIMARS производства США в зоне проведения спецоперации.
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Роналду: «Аль-Наср» сумеет оправиться от удара и стать сильнее
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о вылете своей команды из азиатской Лиги чемпионов.
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Глава Гагаузии призвала Россию поднять в ООН проблему давления на автономию
Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила российское руководство поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны молдавских властей.
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Семьям погибших при крушении Ил-76 под Иваново окажут помощь
Семьям погибших в результате крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области окажут помощь.
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Дьяков: увольнение Ивича из «Краснодара» — вброс
Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал вбросом увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
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Гаджиев: хочется увидеть бой между Яном и Нурмагомедовым
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российскими бойцами UFC Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном.
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В ГД проголосовали за механизм освобождения от наказания для контрактников СВО
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период проведения СВО.
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Пушилин: в ДНР ускоряют процесс выдачи российских документов
Процесс выдачи российских документов ускорили, чтобы жители освобождённых территорий с пока ещё украинскими паспортами смогли проголосовать на выборах президента России.
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Рудковская — о вырезанном номере Муравьёвой: это сделано из-за предвзятости к Плющенко
Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на то, что Первый канал вырезал номер фигуристки Софьи Муравьёвой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
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МИД Катара: стороны далеки от соглашения о прекращении огня в секторе Газа
Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа не будет достигнуто в ближайшее время.
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Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян оправился от травмы и приступил к тренировкам с общей группой.
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В Курске школьников переводят на дистанционное обучение
В Курске школьников переводят на дистанционное обучение.
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В Кургане откроют хирургический корпус онкологического диспансера
В правительстве Курганской области рассказали о предстоящем открытии нового хирургического корпуса онкологического диспансера.
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Губернатор Ивановской области заявил о ликвидации пожара на месте крушения Ил-76
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил о ликвидации пожара на месте крушения самолёта Ил-76.
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В Грузии объяснили, почему не намерены прекращать авиасообщение с Россией
Грузия не станет запрещать авиасообщение с Россией, потому что власти действуют в интересах республики. Такое заявление сделал генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, комментируя требования Киева, выдвинутые к Тбилиси.
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МВД России объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Ляэнеметса
Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.
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В РФС ожидают аншлаг на матче сборных России и Сербии
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что организация ожидает аншлаг на товарищеском матче сборных России и Сербии.
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Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородского района
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела села Головино Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины.
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В Белгороде в здание администрации города врезался дрон ВСУ, есть пострадавшие
В Белгороде в здание администрации города врезался украинский беспилотник, пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Им уже оказывается медицинская помощь.
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Эксперт Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей
Эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» Алексей Кущ заявил изданию «Экономические новости» о капитуляции Украины в торговой войне с Польшей.
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Кинолог Голубев дал советы по составлению рациона для собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по составлению полезного рациона для собак.
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ВС России уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS
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Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне ликвидировали
Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидировали.
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Пушилин заявил о необходимости разминировать Авдеевку перед восстановлением
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил о необходимости разминировать Авдеевку перед восстановлением.
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МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России активными действиями улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении.
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Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.
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Карпов: товарищеские матчи России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ
Стало известно, что товарищеские встречи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать на телевидении.
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Пушилин: ВС России освободят Славянск, Краматорск и другие города региона
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что российские войска обязательно освободят Славянск, Краматорск и другие города региона.
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Премьер Швеции Кристерссон намерен вместе с НАТО «защищать» Готланд от России
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу «защитить» шведский остров Готланд от России.
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В Татарстане 248 млрд рублей потратили на модернизацию дорожной инфраструктуры
В Татарстане на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог потратили более 248,7 млрд рублей в 2023 году.
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Психолог Симуран рассказала об аспектах счастливой старости
Бизнес- и бренд-стратег, психолог, владелица Simuran Consulting Владмира Симуран назвала здоровье, семейную жизнь, воспитание детей и работу основными аспектами будущей счастливой старости.
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Дьяков считает, что «Спартаку» нет смысла увольнять Абаскаля сейчас
Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что руководству московского «Спартака» нет смысла увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля после неудачного старта в весенней части сезона в России.
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В ЯНАО назначили нового главу регионального Центра развития туризма
В Ямало-Ненецком автономном округе назначили нового управляющего директора «Центра развития туризма на Полярном Урале». Им стала Ольга Филипенкова.
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Российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении
Российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
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Пушилин заявил о готовности ДНР к президентским выборам
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил о готовности ДНР к выборам президента России.
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В Госдуме обсуждают варианты защиты врачей при публикации недостоверных данных в СМИ
В комитете Госдумы по охране здоровья обсуждают варианты защиты врачей при публикации недостоверных данных в СМИ или соцсетях.
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Глава Гагаузии Гуцул предупредила о возможных провокациях Кишинёва против неё
Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул предупредила о возможных провокациях против неё со стороны Кишинёва после визита политика в Россию.
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В МИД России вызвали посла Швейцарии и заявили ей протест
В Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.
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Тарасова — о допинге фигуристки Валиевой: только тренер мог дать таблетку
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала мнение, что тренер мог дать допинг фигуристке Камиле Валиевой.
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Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым приводнился возле побережья штата Флорида.
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Офтальмолог Антонов напомнил о важности своевременного выявления глаукомы
Заведующий отделом глаукомы НИИ глазных болезней им. М.М. Краснова, член Экспертного совета по глаукоме Ассоциации врачей-офтальмологов кандидат медицинских наук Алексей Антонов рассказал, что у некоторых вероятность развития глаукомы выше.
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Комиссия ВКС России вылетела в Иваново для установления причин крушения Ил-76
Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново для установления причин крушения самолёта военно-транспортной авиации Ил-76.