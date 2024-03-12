Sky: Москва покупает британские машины, несмотря на все препоны Лондона

Автомобили класса «люкс» британского производства продолжают попадать на российский рынок. Стране удаётся обходить ограничения, принятые Лондоном и его союзниками, благодаря общему экономическому пространству с бывшими советскими республиками, сообщает Sky News.

Британские элитные автомобили продолжают попадать на российский рынок. Машины оказываются в стране, несмотря на все ограничения, принятые против неё западными союзниками, пишет Sky News со ссылкой на данные таможенной службы.

С началом украинского конфликта прямой экспорт транспортных средств из Соединённого Королевства в Россию упал до нуля. Но Москва всё равно смогла получить доступ к «запрещённым» автомобилям, приобретая их через бывшие советские республики, утверждает телеканал.

Россия и соседние страны тесно сотрудничают. Поэтому, как только товар оказывается в их общем экономическом пространстве, британские производители теряют возможность его отслеживать, сетуют западные аналитики.