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Daily Mail: в Москве посмеиваются над ослабевшей британской армией

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Несмотря на обострение глобальных кризисов, власти Соединённого Королевства не торопятся раскошеливаться на свою оборону, пишет обозреватель Daily Mail Эндрю Нил. При этом, на его взгляд, британские вооружённые силы находятся в удручающем состоянии и вызывают смех у Владимира Путина.
Daily Mail: в Москве посмеиваются над ослабевшей британской армией
AP

Обстановке в мире становится «всё более опасной» на фоне украинского и ближневосточного кризисов. Но британские власти продолжают игнорировать эту проблему и не спешат увеличивать траты на оборону, жалуется обозреватель Daily Mail Эндрю Нил.

Он убеждён, что в бюджете страны хватает денег. Тем не менее, по его словам, премьер Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант предпочитают инвестировать в различные сомнительные проекты, надеясь создать в Соединённом Королевстве собственную «Кремниевую долину», вместо того чтобы раскошелиться на «ослабевшую» армию.
 
Вообще при консерваторах вооружённые силы Британии заметно подрастеряли свою боевую мощь. У страны меньше танков, солдат, моряков, ракетных установок, артиллерии, вертолётов, истребителей и кораблей, чем было даже в 2016 году, когда её военный потенциал уже «трещал по швам», сетует публицист.  
 
Восемь лет назад британская армия имела более 4 тыс. единиц военной техники, необходимой для развёртывания в зоне боевых действий. Сегодня их общее количество составляет чуть более 3000. Из 227 танков «Челленджер» осталось 213, боеспособность которых вызывает серьёзные сомнения. Число самолётов сократилось с 724 до 564, из которых только 300 находятся в строю, отмечает автор статьи.
 
«Мы разрабатываем дополнительные налоговые льготы, чтобы снимать в Британии больше фильмов, в том числе о войне. Но мы не можем предоставить больше средств, чтобы подготовиться к настоящему конфликту. Путин, должно быть, смеётся, расширяя свой арсенал», — рассуждает Нил.
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Daily Mail Великобритания Европа
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