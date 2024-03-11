Daily Mail: в Москве посмеиваются над ослабевшей британской армией

Несмотря на обострение глобальных кризисов, власти Соединённого Королевства не торопятся раскошеливаться на свою оборону, пишет обозреватель Daily Mail Эндрю Нил. При этом, на его взгляд, британские вооружённые силы находятся в удручающем состоянии и вызывают смех у Владимира Путина.

Обстановке в мире становится «всё более опасной» на фоне украинского и ближневосточного кризисов. Но британские власти продолжают игнорировать эту проблему и не спешат увеличивать траты на оборону, жалуется обозреватель Daily Mail Эндрю Нил.

Он убеждён, что в бюджете страны хватает денег. Тем не менее, по его словам, премьер Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант предпочитают инвестировать в различные сомнительные проекты, надеясь создать в Соединённом Королевстве собственную «Кремниевую долину», вместо того чтобы раскошелиться на «ослабевшую» армию.

Вообще при консерваторах вооружённые силы Британии заметно подрастеряли свою боевую мощь. У страны меньше танков, солдат, моряков, ракетных установок, артиллерии, вертолётов, истребителей и кораблей, чем было даже в 2016 году, когда её военный потенциал уже «трещал по швам», сетует публицист.

Восемь лет назад британская армия имела более 4 тыс. единиц военной техники, необходимой для развёртывания в зоне боевых действий. Сегодня их общее количество составляет чуть более 3000. Из 227 танков «Челленджер» осталось 213, боеспособность которых вызывает серьёзные сомнения. Число самолётов сократилось с 724 до 564, из которых только 300 находятся в строю, отмечает автор статьи.

«Мы разрабатываем дополнительные налоговые льготы, чтобы снимать в Британии больше фильмов, в том числе о войне. Но мы не можем предоставить больше средств, чтобы подготовиться к настоящему конфликту. Путин, должно быть, смеётся, расширяя свой арсенал», — рассуждает Нил.