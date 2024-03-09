Daily Mail: «Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию
Вопрос о пополнении рядов вооружённых сил Британии вызвал жаркое обсуждение в палате общин. Поводом для беспокойства парламентариев стала информация о том, что процесс принятия новобранцев может растягиваться на месяцы или даже год, пишет Daily Mail.
Власти Соединённого Королевства заключили договор на £1,4 млрд с компанией Capita, которая должна заниматься набором персонала в армию. Но представители фирмы признали, что за прошлый год им удалось завербовать только 5 тыс. солдат, несмотря на цель в 9,8 тыс., поясняет издание.
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