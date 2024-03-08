Reuters: ключевая помощь Украине — Лондон отправит Киеву всего 10 тысяч беспилотников

Министр обороны Великобритании объявил, что его страна увеличит объём поставок Украине беспилотников, пишет Reuters. Это дешёвое оружие, которое стало основным на Украине, особенно учитывая задержку с американскими поставками.

Великобритания увеличит свои расходы на беспилотники для Украины на $160 млн, сообщает Reuters. В итоге общее количество поставленных Киеву беспилотников Лондон намерен увеличить до более чем 10 тыс.

Издание отмечает важность этого решения, особенно на фоне того, что американская военная помощь застопорилась, а наступление России активизировалось. А беспилотники дешёвые в производстве, за счёт своих качеств они стали ключевым оружием в украинском конфликте.

«Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании – прямо с заводов на передовую», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который приехал с визитом на Украину.