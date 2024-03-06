WION: Украина использует самодельное оружие в ожидании новой помощи Запада

Киев заявляет о том, что срочно нуждается в новых поставках вооружений, однако западные союзники пока не спешат отправлять помощь — в то время как российские силы продолжают наступление. В этих условиях украинским силам приходится прибегать к использованию самодельного оружия, передаёт WION. В частности, они применяют собранные из подручных материалов реактивные системы залпового огня, чтобы вести обстрел на расстоянии до 15 километров от линии фронта.

Украина срочно ждёт от Запада новых вооружений. Киев нуждается в поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны от своих союзников.



И конечно, это нужно ему для того, чтобы продолжать защищаться от России. Однако помощи со стороны партнёров не видно. Но украинские солдаты, тем не менее, используют самодельное оружие против российской агрессии. А поскольку зима на исходе, уже не за горами новое весеннее наступление.



Россия усилила наступление в районе Бахмута, делая попытки продвинуться в Донецком регионе. И чтобы отразить российское наступление, украинские солдаты, до сих пор применявшие современное западное оружие, которым страны-партнёры снабжали Украину на протяжении двух лет военных действий — наряду с этим, украинские силы продолжают использовать и самодельное оружие, которое было быстро собрано на начальных этапах конфликта.



По имеющимся данным, украинские солдаты из 56-й бригады используют самодельные реактивные системы залпового огня для обстрела российских позиций. Для ведения огня мобильная группа этой бригады использует собранную самостоятельно реактивную систему залпового огня, установленную на пикапе. Такое самодельное оружие ведёт обстрел на расстоянии от 10 до 15 километров от линии фронта.



АСТРА, замкомандира украинского взвода: В начале конфликта наши командиры увидели, как изобретательные солдаты применяют такой тип оружия. Оно не обычное, а сделано из подручных материалов. При этом у него впечатляющие характеристики: оно мобильное, обладает хорошей манёвренностью и быстро распаковывается.



Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.