Основной фактор, который принесёт Украине поражение в конфликте, — это нехватка людей, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире Judging Freedom. И речь идёт уже не столько о возможности наступления, сколько о базовой обороне. Кроме того, военный эксперт отметил проблему нехватки боеприпасов: тактика экономии снарядов совершенно бесполезна, и очередным тому доказательством стала потеря Украиной Авдеевки.

Впервые ли вы слышите — хотя кто знает, правда это или нет, этот парень (конгрессмен Майк Тёрнер. — ИноТВ) ведь тот ещё политикан, — что украинцы нормируют боеприпасы? И, кстати, когда сегодня я рассказал об этом нашему хорошему другу полковнику Макгрегору, он сказал: «Конгрессмен Тёрнер просто с удовольствием рассказывает о своей поездке в Киев. В следующий раз, когда он поедет в Киев, его там встретят российские военные или российские силы безопасности».

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Нет, мы знали, что украинцы ограничивают расход артиллерийских боеприпасов. Я имею в виду, что они ещё с прошлой осени понимали, что у них заканчиваются боеприпасы, что их нет, и если Запад чудесным образом их не произведёт, то они совсем закончатся. Поэтому они поступили так, как поступил бы любой военный планировщик: сократили количество расходуемых боеприпасов. И это стоило им Авдеевки.

Русские прямо об этом говорили, я слушал интервью с российскими командирами. Многие говорят, что у украинцев давно закончились боеприпасы. Но военные утверждают: «У них не кончились боеприпасы — эти ребята обстреливали нас каждую секунду». Проблема в том, что у них заканчиваются выделенные на это припасы. Они стреляли по русским, стреляли и стреляли — но теперь запасы кончаются. И теперь русские могут совершать манёвры и оттеснять их назад. Так что дело не в том, что у украинцев совсем нет боеприпасов — у них их просто недостаточно.

То же самое произошло и с немцами во Второй мировой войне. В конце концов, у немцев не осталось достаточного количества артиллерийских боеприпасов, чтобы применить военную мощь на поле боя так, чтобы оказать значимое влияние на советские войска. То есть не то чтобы у немцев вообще когда-либо заканчивались боеприпасы — просто их не хватало для выполнения того, что требовалось сделать.

Так и в случае с Украиной. Они ввели нормирование. Это словно голодание. Вы ведь не переходите сразу от большого обеда из пяти блюд к тому, чтобы ни есть совсем ничего. Все знают, что в основном люди начинают урезать порции и в конце концов всё равно едят немного хлеба, чтобы хоть как-то перебиться, пока не закончится абсолютно всё.

Украинцы сейчас, вместо того чтобы есть пять блюд, едят одно. У них достаточно боеприпасов, чтобы делать определённые вещи, чтобы заставить русских немного попотеть — но на этом всё. Этим они занимались и раньше, именно поэтому ситуация на поле боя была относительно статичной. Теперь всё не так. Мы видим, как русские продвигаются вперёд.

Я не знаю, когда Тёрнер планирует свой следующий визит в Киев, но если он будет тянуть слишком долго, то, полагаю, предупреждение полковника Макгрегора может оказаться правдой. Думаю, тогда мы увидим этого парня в другой форме, подчиняющегося другому начальнику.

А есть ли у Украины какая-то существенная оборона? Помните те бетонные сооружения трёх линий обороны, которые построили русские и которые полностью остановили так называемое весеннее наступление? Весеннее наступление, какая же старая фраза… Целый год прошёл… Есть ли у украинцев что-то подобное?

СКОТТ РИТТЕР: Не забывайте, что российская оборона — это не просто «линии Суровикина», «зубы дракона», ряды бетонных зубьев и глубокие траншеи. Эта защита планировалась для гибкой обороны: она многослойная и требует войск, которые могут эту оборону осуществить. У России есть войска на передовой, обученные и способные пресекать атаки артиллерией, самолётами, вертолётами, а затем, если атака продолжится, отступить на заранее подготовленные позиции, где они будут продолжать заранее спланированную оборонительную операцию. Именно поэтому у украинцев ничего не получилось.

Украинцы роют окопы, кое-где ставят колючую проволоку. Но у них нет людей. У них больше нет людей, обученных проводить подобные операции. Зеленский только что выступил с заявлением и признал, что им не хватает 700 тысяч человек. Мы с вами говорили о 500 тысячах погибших. Зеленский фактически заявил: «Этих 700 тысяч больше нет — они больше не числятся в штате. У нас осталось от 200 до 300 тысяч человек, и если мы не наберём 500 тысяч прямо сейчас, то всё кончено».

Неважно, сколько боеприпасов или денег они получат, — у них нет людей. И это им дорого обходится. Потому что русские теперь способны просто прорываться. Сегодня русские убивают тысячи украинцев в день. Число погибших только растёт, потому что у украинцев нет возможности применить тактику, требующую огневой поддержки, чтобы прервать российскую атаку, сдержать русских, пока они укрепляются и обороняются. Сейчас русские могут навязывать свои условия на поле боя, и это дорого обходится Украине. У них не хватает людей, и именно этот фактор скорее всего принесёт им поражение в войне.

Дата выхода в эфир 05 марта 2024 года.