Украина стала совершать свои первые удары французскими бомбами Hammer, пишет Forbes. Однако Франция поставляет их по 50 штук в месяц, тогда как Россия может сбрасывать больше сотни своих бомб в день. Так что и в воздухе, и на земле Россия сейчас обладает огромным преимуществом, отмечает автор статьи.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-35 ежедневно совершают около сотни вылетов, сбрасывая планирующие бомбы со спутниковым наведением по украинским позициям, пишет Forbes. Украинцы же стали использовать французские бомбы Hammer. Но их у Киева мало, и так и будет, пока Соединённые Штаты не решатся на поставку своих бомб.

Украина похвасталась видео, возможно, первого удара Hammer по российским войскам в Авдеевке. Автор статьи видит в этом иронию, ведь ранее российские истребители-бомбардировщики забросали украинский гарнизон сотнями бомб.

Французы обещали поставлять по 50 бомб в месяц — это, конечно, лучше, чем ничего, отмечает автор статьи. Но это сложно сравнить с российскими возможностями, ведь Россия может сбрасывать каждый день по сотне бомб.

«В воздухе и на земле русские сейчас обладают огромным преимуществом в огневой мощи», — пишет автор статьи. Прекратив помощь, США лишили украинские войска сотен тысяч артиллерийских снарядов. Ожидая поставок дополнительных боеприпасов от европейских стран, украинские военные совершают всего по 2 тыс. выстрелов в день, тогда как российские батареи могут совершать по 10 тыс. выстрелов.