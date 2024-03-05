Forbes: Запад даёт Украине десятки бомб — а у России их тысячи

20:26
Медведева: верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ
Российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
20:22
«Известия»: продажи новых авто в России в феврале увеличились на 30%
Продажи новых автомобилей в феврале выросли на 30% по сравнению с данными за январь. Об этом говорится в статье «Известий».
20:20
В Крыму запустили новый автобусный маршрут Старый Крым — Феодосия
В Крыму со вторника, 5 марта, запустили новый автобусный маршрут Старый Крым — Феодосия.
20:19
«Авангард» обыграл «Ладу» и повёл 3-0 в серии плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:17
Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается драться по правилам бокса
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не собирается проводить боксёрские поединки.
20:16
Маск предрёк США упадок из-за массовой миграции
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США падут, если массовая миграция в страну продолжится.
20:16
Заявки на конкурс «Семья года» в Ульяновской области будут приниматься 1—10 апреля
Заявки на конкурс «Семья года» в Ульяновской области можно будет подать с 1 по 10 апреля.
20:12
СК: за 2023 год в российские суды передано свыше 90 тысяч уголовных дел
Следственный комитет России передал в суды 90 тыс. уголовных дел. Об этом на заседании, посвящённом итогам работы ведомства в 2023 году, рассказал его глава Александр Бастрыкин.
20:11
Синоптик Мокеева рассказала о температурном рекорде в Нижнем Новгороде
В понедельник, 4 марта, Нижний Новгород установил новый температурный рекорд.
20:08
Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах России
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в новых регионах.
20:07
Лауреат конкурса по родным языкам Пандо рассказала о методиках преподавания
Лауреат окружного конкурса по родным языкам Ольга Пандо рассказала о методиках преподавания, которые помогли ей пройти в заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
20:06
Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами
Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение касательно смены гражданства российскими спортсменами.
20:01
Петербург отремонтирует 98 объектов в Мариуполе
Санкт-Петербург продолжает принимать участие в восстановлении Мариуполя. В новую программу помощи вошли 98 объектов.
19:59
Путин рассказал, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов
Российский президент Владимир Путин рассказал, что у России в настоящее время практически нет зависимости от импорта продуктов.
19:58
Путин поручил контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев
Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать на контроле ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев.
19:55
Медведева считает планирование секретом успеха в личной жизни и бизнесе
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о целях на будущее и о планировании.
19:53
В Удмуртии более 150 детей получили лечение в 2023 году благодаря фонду «Круг добра»
В Удмуртии более 150 детей получили дорогостоящее лечение в 2023 году благодаря фонду «Круг добра», заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
19:48
Треть россиян задерживаются на работе каждый день
Согласно новому исследованию, 34% россиян задерживаются на работе каждый день, а 13% утверждают, что работают без выходных.
19:46
Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами ВКС Франции в Чёрном море
Истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.
19:44
Downdetector: пользователи заявили о проблемах с доступом к Facebook и Instagram
Пользователи со всего мира сообщили, что испытывают трудности с доступом к соцсетям Facebook* и Instagram*. Об этом следует из данных сервиса Downdetector.
19:43
Психолог Хорс назвал завышенные ожидания одной из причин выгорания на работе
Практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс выразил мнение, что завышенные ожидания являются одной из причин выгорания на работе.
19:41
Салихова — о Промесе: «Спартаку» надо перестать сливать информацию
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса.
19:40
Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС.
19:36
Диетолог Королёва заявила о популярности готового питания среди россиян до 35 лет
Диетолог Маргарита Королёва заявила, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.
19:32
Терапевт Драпкина объяснила набор веса на фоне стресса
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, почему на фоне стресса можно набрать лишний вес.
19:32
Кузнецов провёл тренировку в составе фарм-клуба «Вашингтона» из АХЛ
Нападающий Евгений Кузнецов провёл дебютную тренировку в составе клуба АХЛ «Херши Беарс».
19:28
Специалист Контарёва заявила о важности поддержки многодетных семей
Президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарёва заявила о важности поддержки многодетных семей.
19:27
Антонов: Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого конфликта в Европе
Россия и НАТО находятся перед опасностью прямого вооружённого столкновения в Европе.
19:25
Главы МИД Армении и России обсудили по телефону ситуацию в регионе
Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили по телефону двустороннюю повестку и текущую ситуацию в Закавказском регионе.
19:22
Путин заявил о постоянных попытках других задушить потенциал России в экспорте
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса заявил, что попытки задушить российский экспортный потенциал были и будут всегда.
19:19
Специалист Шкуматов высказался о краткосрочных полисах ОСАГО
Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.
19:17
Винер: Аверины завершили карьеру из-за отказа выступать под белым флагом
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала решение гимнасток Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.
19:16
Путин заявил, что Россию сдерживают во всех сферах её роста
Российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса, что Россию сдерживают по всем направлениям, где она растёт.
19:11
Автоэксперт Родионов рассказал о неочевидных причинах износа мотора
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие существуют неочевидные причины износа мотора.
19:11
Американист Дудаков: члены администрации Байдена начали бежать с тонущего корабля
Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя в беседе с RT отставку замгенсекретаря Виктории Нуланд, отметил, что многие члены административного аппарата президента США Джо Байдена начали «бежать с тонущего корабля» в преддверии президентских выборов в стране.
19:09
Премьер: Азербайджан поддерживает экономические связи с 80 субъектами России
Азербайджан поддерживает экономические связи с 80 субъектами России. Об этом заявил премьер-министр республики Али Асадов.
19:09
Камеры видеонаблюдения установят на пляжах в Балтийске
В Балтийске Калининградской области на пляжной полосе установят камеры видеонаблюдения «Безопасного города».
19:08
Истребитель ВВС Израиля перехватил вторгшийся со стороны Сирии БПЛА
Истребитель ВВС Израиля перехватил вторгшийся в израильское воздушное пространство со стороны Сирии беспилотник.
19:06
CAS сократил срок дисквалификации теннисистки Халеп с четырёх лет до девяти месяцев
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляцию бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.
19:05
Военная хроника проанализировала итоги активности хуситов в Красном море
Военная хроника проанализировала итоги активности хуситов в Красном море и Аденском заливе.
18:57
Кабмин России одобрил проект о военном сотрудничестве с ДР Конго
Российское правительство выпустило распоряжение о подписании соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго.
18:51
Нурмагомедов — о бое с Макгрегором: убить не убил бы, но до потери сознания удушил бы
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
18:47
В рамках форума молодых дипломатов прошла сессия о России и Латинской Америке
В рамках VII Глобального форума молодых дипломатов состоялась рабочая сессия «Россия — Латинская Америка: взаимодействие в новом многополярном мире».
18:47
The Star: два человека погибли при столкновении самолётов в Кении
По меньшей мере два человека погибли при столкновении двух самолётов в национальном парке кенийского Найроби.
18:45
Жюри «Золотой маски» посетит Нягань для просмотра спектакля «Калечина-Малечина»
В Ханты-Мансийский автономный округ на просмотр спектакля о детских страхах приедет жюри национального фестиваля «Золотая маска».
18:43
Жительницы Ставрополья расцеловали Путина и пожелали ему здоровья
Президент России Владимир Путин 5 марта прилетел в Ставропольский край, где посетил тепличный комплекс и пообщался с местными жителями. Они расцеловали главу государства и пожелали ему крепкого здоровья.
18:41
Путину в Ставропольском крае показали прототип робота-комбайна по сбору томатов
Российского президента Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.
18:41
Малыхин: в поединке с Аспинэллом вцепился бы в него как дворовая голодная собака
Чемпион ONE в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин высказался о возможном поединке с временным обладателем пояса UFC в тяжёлом весе британцем Томом Аспинэллом.
18:38
Захарова: Германией управляют нацисты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западная Германия, в отличие от Восточной, не была денацифицирована в своё время, в результате чего в настоящий момент в ФРГ у власти находятся неонацисты.
18:31
Премьер Болгарии передал в парламент заявление об отставке кабмина
Премьер-министр Болгарии Николай Денков передал в канцелярию парламента заявление об отставке правительства.