Обозреватель WP: НАТО давно пора честно сказать Киеву — альянсу невыгодно принимать Украину в блок

01:37 УФСБ призвало не распространять недостоверные данные о КТО в Ингушетии Управление ФСБ России по Ингушетии призывает местных жителей не распространять недостоверные данные о проведении контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке, заявили в пресс-службе ведомства.

01:31 Защитник «Спартака» Савиков пропустил матч плей-офф КХЛ с «Северсталью» из-за болезни Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о причинах отсутствия защитника Егора Савикова во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».

01:21 ВС России захватили в Авдеевке БТР М113 времён Вьетнамской войны Бойцы российской группировки войск «Центр» захватили в ходе штурма Авдеевки некоторые образцы западной техники, например американский бронетранспортёр М113 времён Вьетнамской войны.

01:18 Зарема назвала игру «Зенита» со «Спартаком» слабейшей за последние годы Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, нелицеприятно высказалась об уровне игры «Зенита» после матча 19-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

01:06 Умар Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов нанёс поражение Бекзату Алмахану из Казахстана.

01:06 Замглавы МИД России Галузин и спецпредставитель КНР обсудили украинский конфликт Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Москве со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Они обсудили конфликт на Украине и его урегулирование.

01:02 Новичок «Зенита» Педро после матча со «Спартаком»: в России жесткий чемпионат Нападающий петербургского «Зенита» Педро после матча 19-го с московским «Спартаком» признался, что в чемпионате России довольно непросто играть.

00:44 Зеленский: внутренние споры союзников Украины о помощи будет невозможно забыть Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнёров Украины о помощи ВСУ будет невозможно забыть.

00:36 Нидерландка второй раз за две недели обновила мировой рекорд в беге на 400 м Нидерландская спортсменка Фемке Бол на первенстве планеты по лёгкой атлетике в помещении 2024 года в Глазго установила новый мировой рекорд.

00:24 Маск назвал наглой ложью обещания Байдена разобраться с нелегальной миграцией Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден нагло лжёт, когда говорит о желании решить проблему с нелегальной миграцией в стране.

00:17 Зиньковский — о поведении Джикии на скамейке запасных: он всегда нам помогает Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» в Петербурге признался, что капитан команды Георгий Джикия всегда активно участвует в игре со скамейки запасных и на поле.

00:13 В Харьковской области прогремели взрывы На территории Харьковской области Украины произошли взрывы.

00:06 Француженка Шеврье сломала лодыжку на чемпионате мира в финале прыжков с шестом Печально завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2024 года в Глазго для француженки Марго Шеврье.

00:06 ВКС России уничтожили не менее 25 боевиков при ударе по лагерю подготовки в САР ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков, которые причастны к обстрелам сирийских правительственных сил, всего ликвидировано не менее 25 террористов.

00:00 В Раде пожаловались на отсутствие укреплений ВСУ после бегства из Авдеевки После бегства из Авдеевки у ВСУ не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться, заявил депутат Верховой рады Украины Роман Костенко.

23:51 WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО, пишет The Wall Street Journal.

23:43 Кудряшов нокаутировал Севейджа в поединке в Белгородской области Российский боксёр Дмитрий Кудряшов нанёс поражение американцу Деандре Севейджу в поединке в Губкине Белгородской области.

23:40 Ребёнок двое суток просидел без еды в запертой квартире в Новосибирске Ребёнок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире без присмотра и пищи, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

23:31 «Каролина» уступила «Виннипегу», Свечников преодолел отметку в 300 очков в НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своём льду проиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:26 Неисправность вызвала яркую вспышку на электроподстанции в Екатеринбурге Антитеррористическая комиссия Свердловской области объяснила яркую вспышку, которую жители могли видеть в районе электроподстанции в Екатеринбурге, где произошла неисправность электрооборудования.

23:24 Фицо заявил, что Италия намерена отозвать у Словакии системы ПВО SAMP/T Власти Италии сообщили о планах отозвать у Словакии системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

23:22 Российские команды Absolute и SaiNts сыграют в финале Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего Завершились матчи 1/2 финала турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

23:13 Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Зенитом» Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не исключил, что с присутствием Гильермо Абаскаля на тренерской скамейке московская команда вполне могла бы рассчитывать на победу над «Зенитом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

23:12 Сенатор США Блюменталь: американские технологии подпитывают ОПК России Сенатор конгресса США Ричард Блюменталь утверждает, что «российская военная машина» даже на фоне санкций до сих пор якобы использует американские технологии в производстве вооружений, в том числе ракет, пишет The Washington Times.

23:06 В Париже прошли протесты против поставок оружия и отправки военных на Украину В центре Парижа прошла акция «За мир» — участники выступили против передачи оружия Киеву и возможной отправки войск на Украину.

23:03 Семак: Артур из-за проблемы со здоровьем не смог сыграть ярко со «Спартаком» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что бразильский нападающий Артур не смог сыграть с московским «Спартаком» в полную силу в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

22:58 ВЦИОМ: 85% россиян уверены, что у Путина есть стратегия и чёткий план действий Большинство россиян, которые следили за посланием президента Федеральному собранию, уверены, что у Владимира Путина есть реалистичная стратегия развития страны на ближайшие несколько лет.

22:47 Пилипенко заявил, что «Северсталь» не подстраивается под «Спартак» в плей-офф КХЛ Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко считает, что череповецкая команда способна переиграть московский «Спартак» в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:46 В Исландии эвакуировали целый город из-за угрозы извержения вулкана Жителей Гриндавика в Исландии эвакуировали на фоне угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.

22:39 В Сириусе начался Глобальный форум молодых дипломатов На федеральной территории Сириус начался VII Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия в эпоху многополярного мира». В рамках мероприятия, которое продлится до 6 марта, пройдут рабочие сессии по комплексу вопросов мировой повестки дня и встречи с руководством МИД России.

22:33 Угальде — о матче с «Зенитом»: «Спартак» недоволен ничейным результатом Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что московская команда имела неплохие шансы переиграть в матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» в Санкт-Петербурге.

22:27 Французский политик: перехваченный разговор военных ФРГ показал лживость НАТО Перехваченный разговор немецких офицеров доказал лживость НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

22:17 На программу «Время героев» за сутки подали уже более 14 тысяч заявок Уже более 14 тыс. заявок подали граждане России на участие в образовательной программе «Время героев». Сайт программы работает в штатном режиме, на все вопросы претенденты получают своевременные ответы. Регистрация участников продлится до 8 апреля.

22:15 «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

22:09 Разведчики вскрыли позиции миномёта ВСУ и обратили противника в бегство Разведчики 1-й танковой армии ВС России вскрыли позиции миномётного расчёта ВСУ на Купянском направлении и закидали его с беспилотника гранатами. Когда украинские военные заметили дрон, им удалось убежать, но сам миномёт был уничтожен.

22:07 Российские военные нанесли точечные удары по укрепрайонам ВСУ в Тоненьком Российские артиллеристы нанесли точечные удары по укреппозициям ВСУ в населённом пункте Тоненькое перед штурмом, заявил оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель.

22:02 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодёжи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодёжи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.

22:00 Матч «Зенит» — «Спартак» в Петербурге посетили рекордные 57 865 зрителей На матче 19-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге установлен рекорд посещаемости.

21:54 НАК: блокированные в Карабулаке боевики планировали резонансные теракты Боевики в ингушском Карабулаке при попытке задержания начали стрелять по силовикам, сотрудники правоохранительных органов вступили в бой с бандитами, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

21:45 Угальде признан лучшим игроком матча 19‑го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде признан самым полезным игроком матча 19‑го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

21:43 Ещё один украинский БПЛА сбили над Белгородской областью В Минобороны России сообщили ещё об одном сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью.

21:33 Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Ленобластью Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Ленобластью, сообщили в Минобороны России.

21:31 Турецкий экспорт в Россию в феврале снизился до $670 млн В Министерстве торговли Турции сообщили о снижении объёма турецкого экспорта в Россию в феврале до $670 млн по сравнению с показателем в $1 млрд в феврале 2023 года.

21:27 «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ в Петербурге Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

21:25 FAZ: Шольц не изменил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине на фоне утечки переговоров немецких офицеров о возможной атаке этим оружием на Крымский мост. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

21:14 Призёр чемпионата мира по дзюдо Занкишиев умер в возрасте 31 года Ушёл из жизни призёр чемпионата мира и Европы по дзюдо Казбек Занкишиев.

21:13 Кириенко: блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодёжи это показывает Блокада России невозможна, это показывает Всемирный фестиваль молодёжи, а любые попытки бойкотировать страну с треском провалились, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

21:06 RT показал видео с места перестрелки в Карабулаке, где объявили режим КТО Стрельба из автоматов и взрывы были слышны в городе Карабулак в Ингушетии, в части которого ранее объявили режим контртеррористической операции. RT публикует видео с места событий.

21:03 Гол Семёнова принёс «Ахмату» победу над «Уралом» в РПЛ Грозненский «Ахмат» нанёс поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.