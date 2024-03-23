National Interest: российской армии удалось переломить ситуацию на Украине

Острая нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, значительно ослабила украинские силы, в результате чего российской армии удалось обернуть в свою пользу ситуацию на Украине. Как пишет The National Interest, в ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества Америки говорится, что в потенциальной войне с Россией США и НАТО придётся иметь перед собой противника, который может оправиться от того, что в других условиях явилось бы катастрофическими неудачами и просчётами.

В ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США говорится, что острая нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, значительно ослабила украинские силы. Как пишет The National Interest, в результате российской армии удалось обернуть в свою пользу ситуацию на Украине.

Ход развития конфликта показывает, что российские вооружённые силы могут выдерживать серьёзные трудности в течение длительного времени. Эту способность переносить потери и оперативные неудачи обеспечивает политическая система России.

Более того, западные санкции оказали ограниченное влияние на способность российской армии вести длительную крупномасштабную военную кампанию. Кремлю удалось передать производство некоторых необходимых ему видов военного снаряжения, например беспилотные авиационные системы и артиллерийские снаряды, на аутсорсинг союзникам и партнёрам.

Таким образом, говорится в документе, в потенциальной войне с Россией США и НАТО придётся иметь перед собой противника, который может оправиться от того, что в других условиях явилось бы катастрофическими неудачами и просчётами.

В документе отмечается, что Китай остаётся на передней линии угроз Соединённым Штатам. В долгосрочной перспективе Пекин бросит вызов превосходству США не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире. Но в более краткосрочной перспективе Москва продолжает напрямую угрожать США и НАТО, пытаясь получить рычаги влияния в Европе и других странах.