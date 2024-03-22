Politico: вопреки предсказаниям Запада, власть Путина крепче, чем когда-либо

Западу пора перестать выдавать желаемое за действительное, что дни Владимира Путина в качестве президента России сочтены, — на обратное указывают и итоги президентских выборов, и опросы общественного мнения, и отсутствие массовых протестов, пишет Politico. По мнению Киева, которое приводит издание, Западу остаётся лишь один вариант: обеспечить Украине победу в конфликте с Россией.
За два года с начала конфликта на Украине на Западе неоднократно предрекали президенту России Владимиру Путину скорое свержение и даже приписывали некую «смертельную болезнь», которая вот-вот унесёт его жизнь. Впрочем, как пишет Politico, сейчас власть Путина крепче, чем когда-либо, и он — на пути к тому, чтобы стать лидером, который находится у власти дольше всех со времён царей и императоров.
Прошедшие в России президентские выборы, на которых он набрал более 87% голосов, лишь подчеркнули тот факт, что Путин полностью контролирует свою страну. Последние проведённые в стране опросы общественного мнения также показывают, что сформированная президентом система управления пользуется поддержкой большинства россиян.
Politico отмечает, что верить в обратное — «значит просто выдавать желаемое за действительное». Об этом свидетельствует и отсутствие массовых протестов против Путина в России. На них неоднократно делали ставку на Западе, но прогадали.
Отказаться от принятия желаемого за действительное, что дни Путина сочтены, призвал в беседе с изданием и советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Потому что время благоприятствует России, а не Украине. С российской стороны они приспосабливаются к длительной войне; они полностью перестроили свою страну с учётом войны», — заявил Подоляк, назвав поражение России на Украине одной из немногих возможностей для внутренней трансформации страны.
Но для возможности победы Украины в конфликте с Россией Запад должен «собраться с силами»: ускорить поставки вооружения и другой военной помощи. При этом объём помощи должен быть таков, чтобы Киев не только мог защищаться от наступления российских сил, но и мог бы провести новое контрнаступление.
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