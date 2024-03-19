Владимир Путин вновь победил на президентских выборах в России, набрав рекордное число голосов — и многие западные СМИ назвали это «кошмаром», пишет Ху Сицзин на страницах Global Times. Однако придётся признать, что Россия под руководством Путина демонстрирует не только мощный военный потенциал, но также экономическую стабильность и сплочённое общество. А подчёркнуто враждебное отношение Запада лишь усложняет ситуацию, ограничивая возможности для решения важнейших международных проблем, отмечается в статье.

По данным Центральной избирательной комиссии России, Владимир Путин набрал рекордное число голосов, одержав убедительную победу на проходивших в минувшие выходные президентских выборах. Все попытки западных СМИ активно продвигать призывы голосовать против не нашли явного отклика среди россиян, отмечает Ху Сицзин в статье для Global Times.



Даже в сложных условиях последних лет Путин продемонстрировал, что способен эффективно управлять и держать ситуацию под контролем, отмечает автор. И к разочарованию всех его противников, новая победа на президентских выборах означает, что он продолжит руководить страной как минимум до 2030 года. Многие западные СМИ уже заявили, что это «кошмар» для Запада.



Спецоперация на Украине продолжается уже более двух лет и становится очевидным, что Россия сейчас имеет явное преимущество в военной силе и огневой мощи, а украинская армия сталкивается с трудностями на всех фронтах, несмотря на масштабную военную помощь США и других членов НАТО. При этом Москва демонстрирует не только мощный военный потенциал, но и экономическую стабильность и сплочённое общество, говорится в статье.



Вопреки надеждам Запада, все его санкции не смогли сокрушить Россию, констатирует автор. Она по-прежнему обладает обильными запасами продовольствия, энергии и полезных ископаемых. При этом российские мощности по производству артиллерийских снарядов примерно в три раза превышают общие мощности США и Европы, из-за чего Украина испытывает острую нехватку боеприпасов.



Кроме того, Россия остаётся ядерной державой с мощным потенциалом стратегического сдерживания, напоминает автор. Поэтому недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину вызвали массу возражений со стороны как других западных союзников, так и самих французов, которые опасаются полномасштабной войны с Россией.



Такое подчёркнуто враждебное отношение Запада лишь усложняет ситуацию, ограничивая возможности для решения важнейших мировых проблем. В то же время укрепление российско-китайского партнёрства служит «стабилизирующим фактором» в международных отношениях, как отметил и сам Путин. Поэтому жители Китая имеют все основания приветствовать его переизбрание и выступать за сотрудничество для поддержания общей стратегической стабильности, заключает автор.