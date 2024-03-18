Предсказуемый триумф и рекордная поддержка — мировые СМИ о выборах в России

09:32
Минздрав: за неделю обстрелов Белгородской области пострадали 82 человека
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за неделю обстрелов региона 11 мирных жителей погибли, ещё 82 пострадали.
09:26
Захарова: около 90% бюллетеней обработали на выборах президента за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что около 90% бюллетеней обработали на выборах российского президента за рубежом.
09:23
Кузнецов сравнялся с Марковым по очкам за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».
09:22
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
09:20
МИД: 372 тысячи человек проголосовали на выборах президента России за рубежом
Участие в проходившем за рубежом голосовании на выборах президента России по состоянию на 08:30 мск приняли 372 779 человек. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
09:18
Путин набирает 85% голосов на участке в Кишинёве после обработки 100% бюллетеней
Действующий российский президент, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах на избирательном участке в Кишинёве по итогам обработки 100% бюллетеней.
09:17
Путин набирает 93,60% голосов после обработки 100% протоколов в Крыму
Владимир Путин набирает 93,60% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Крыму.
09:09
Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
09:05
Президент Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил действующего президента России Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.
08:57
Путин лидирует на выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов.
08:54
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве
Объект инфраструктуры повреждён в Николаеве на юге Украины. Такую информацию привёл глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
08:51
Путин набирает 85,63% после обработки 100% протоколов в Курганской области
Владимир Путин набирает 85,63% голосов по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России в Курганской области.
08:50
Мбаппе вышел на восьмое место списка лучших бомбардиров Лиги 1
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился очередным достижением во французской Лиге 1.
08:45
Лидер Гондураса Кастро поздравила Путина с убедительной победой на выборах
Лидер Республики Гондурас Сиомара Кастро направила действующему президенту России Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост главы государства.
08:37
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности.
08:36
Путин: международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.
08:31
МО: ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Восток» Вооружённых сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками и два полевых склада боеприпасов украинской армии.
08:24
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах
Лидер КНДР Ким Чен Ын адресовал действующему президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост главы государства.
08:21
Орлов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трёх звёзд по итогам игрового дня.
08:20
Путин набирает 82,1% голосов после обработки 100% протоколов на Урале
Владимир Путин набирает 82,1% голосов по итогам обработки 100% на выборах президента России в Свердловской области.
08:13
Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке
Два человека пропали в результате схода лавины на Камчатке, информирует пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
08:10
Гол Костина и передача Барабанова не помогли «Сан-Хосе» победить «Чикаго» в НХЛ
«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:08
Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве
Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Москве.
08:01
Путин лидирует на выборах с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов.
07:52
Три передачи Бучневича позволили «Сент-Луису» обыграть в матче НХЛ «Анахайм»
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:48
Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с переизбранием
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.
07:42
Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России.
07:40
Гол Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Коламбус» в НХЛ
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:32
Шесть очков Орлова и Кузнецова принесли победу «Каролине» над «Оттавой» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:31
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн поздравил Путина с убедительной победой на выборах
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн следил за ходом выборов президента России и тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на них.
07:20
Turkish Airlines упростила условия полётов после снятия россиян с рейсов
Авиакомпания Turkish Airlines после инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других государств на рейсы в Латинскую Америку сократила список обоснований для отказа.
07:16
«Питтсбург» разгромил «Детройт» в матче НХЛ, у Малкина — передача
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:57
Посол в Канаде Степанов заявил о рекордной явке на выборы президента России
В ходе голосования на выборах президента России в российском посольстве в Канаде была зарегистрирована рекордная явка, сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.
06:43
Антонов пожалуется властям США на обеспечение безопасности на выборах президента
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.
06:20
Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ авиабомбами М-62
Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции.
06:15
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотников отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев.
05:56
МО: расчёты «Ураганов» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ северо-западнее Авдеевки
Артиллерийские расчёты РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили автоколонну украинских войск, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки.
05:52
Двадцать вагонов сошли с путей в Забайкалье из-за столкновения с автомобилем
20 вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге из-за столкновения с автомобилем.
05:43
Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск на Украину оказал услугу Путину
Координатор партии «Непокорённая Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1 заявил, что заявления франуцузского лидера Эммануэля Макрона по теме отправки войск на Украину контрпродуктивны и играют на руку России.
05:28
Минэнерго Украины заявило, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом»
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.
05:23
МО: десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении
Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт украинской армии к северо-западу от Артёмовска.
05:14
Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов после обработки 98,02% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,34% голосов.
04:59
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что режим опасности атаки БПЛА отменён в регионе.
04:40
«Кайсант» разработал станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники
Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000 для защиты бронетехники и автотранспорта.
04:23
В МИД Польши заявили, что выборы в России нельзя считать свободными
Министерство иностранных дел Польши заявило, что выборы в России нельзя считать законными.
03:53
ЦАХАЛ сообщил о падении «подозрительной воздушной цели» к северу от Эйлата
Израильская армия заявила о падении прилетевшей со стороны Красного моря «подозрительной воздушной цели» к северу от города Эйлат.
03:35
Захарова посоветовала главе Минобороны Британии Шаппсу искать Миддлтон
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах».
03:24
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Северо-Курильском
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Северо-Курильском. Отмечается, что подземные толчки зафиксировали южнее Парамушира.
03:21
Путин лидирует на выборах президента с 87,29% голосов после обработки 94,07%
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,29% голосов после обработки 94,07% протоколов.
03:12
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.