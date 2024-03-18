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Предсказуемый триумф и рекордная поддержка — мировые СМИ о выборах в России
Победа Владимира Путина на президентских выборах в России была предсказуемой: он пользуется настоящей популярностью и поддержкой среди населения, признают мировые СМИ. Глава Кремля набрал рекордное количество голосов и укрепил свою власть, несмотря на западные санкции и продолжающийся конфликт на Украине.
Предсказуемый триумф и рекордная поддержка — мировые СМИ о выборах в России
AP

Президент Владимир Путин в воскресенье одержал рекордную для постсоветского времени победу на выборах в России. — Reuters

Переизбрание Владимира Путина не стало большой неожиданностью. Он может рассчитывать на настоящую популярность и хочет сделать из президентского срока демонстрацию единства страны. — La Tribune

«Триумф был предсказуем». Владимир Путин с большим перевесом выиграл президентские выборы в России. — La Depeche

Парадоксально, но в России намного больше свободы и возможностей открыто обсуждать политические проблемы, чем в либеральной свободолюбивой Европе. — Flavio von Witzleben

«Мы не ждали никаких сюрпризов, и их действительно не случилось».Huffington Post

Хотя результат выборов никогда не вызывал сомнений, Кремль приложил все усилия, чтобы исключить любую возможность срыва трёхдневного голосования. — Independent

Атаки беспилотников на Москву и другие города не смогли помешать проведению президентских выборов в России: они продолжались даже в подвергшемся обстрелу Белгороде, а в столице атмосфера оставалась спокойной и ненапряжённой. — Welt

Президент Владимир Путин укрепит контроль над страной, которой он правит с начала века, поскольку предварительные результаты говорят о предсказуемо крупной победе кремлёвского лидера. «И этот результат был предрешён». — CNN

Предварительные результаты показали, что Путин набрал рекордные 87% голосов при явке в 73%, превзойдя даже самые радужные прокремлёвские прогнозы. — Politico

Путин укрепил свою власть, несмотря на попытки Запада ввести жёсткие экономические санкции против Москвы за спецоперацию на Украине. — Financial Times

Это голосование даёт Путину основания утверждать, что его решение об СВО по-прежнему пользуется народной поддержкой внутри страны. — Washington Times

Вступая в свой новый срок на фоне глобальной турбулентности и опасений новых конфликтов, Путин, скорее всего, окажется таким же непредсказуемым, как и прежде. — Times

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