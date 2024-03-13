Fox News: больно смотреть на потуги Байдена

Последние опросы показали, что Байден отстаёт от Трампа по большинству важных вопросов по всей стране. Бывший заместитель главы администрации Белого дома Карл Роув заявил в эфире Fox News, что демократы совершают большую ошибку, позволяя Байдену участвовать в предвыборной кампании. На днях он в очередной раз оконфузился, не сумев нормально прочитать телесуфлёр.

Что ж, президент Байден проводит предвыборную кампанию в Нью-Гэмпшире, штате, где он победил с перевесом в семь очков в 2020 году. А новый опрос показывает, что он отстаёт от бывшего президента Трампа по многим важным вопросам по всей стране.

Президент получает всё более низкие рейтинги одобрения в отношении экономики, преступности, инфляции, иммиграции и насилия с применением огнестрельного оружия. Он опережает бывшего президента только по вопросам изменения климата и абортов.

К нам присоединяется Карл Роув, бывший заместитель главы администрации Белого дома при Джордже Буше — младшем. Он также является обозревателем Fox News. Карл, рад тебя видеть. Я бы хотел проиграть вот этот звук, если можно.

Это произошло сегодня днём во время предвыборной кампании президента Байдена в Нью-Гэмпшире. Небольшая борьба возле телесуфлёра. Посмотрите.

ДЖО БАЙДЕН: Когда я спросил, изменит ли он свою позицию, он сказал, и я цитирую: «Можно многое сделать в отношении сокращения. Можно сократить огромное количество всего. Там, наверное…. Мммм…. Огромное количество всего можно сделать, не сократить… Он сказал: «Да». И суть в том, что он всё ещё занимается этим.

Карл, то же самое произошло в субботу. Это случается часто. И тем не менее Донна Бразил заявляет, что этот человек никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, что он превосходит всех намного. Что вы думаете об этом?

КАРЛ РОУВ, бывший заместитель главы администрации Белого дома: Больно на это смотреть. Это просто бравада, когда они говорят, что он в прекрасной форме и вообще лучше всех остальных. Мы же всё видим.





Демократы совершают ошибку. Невозможно посмотреть на этого человека и сказать, что он лучше других, что он прекрасно себя проявляет. Это просто не правда. И чем больше они это повторяют, тем больше страдает их авторитет, и тем хуже для него. На это больно смотреть.

Дата выхода в эфир 12 марта 2024 года.