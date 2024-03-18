В отличие от западных стран, Пекин приветствует победу Владимира Путина на выборах в России, отмечает CNN. Си Цзиньпин сделал ставку на стратегическое партнёрство с Москвой и видит в Путине важнейшего союзника. Продолжение сотрудничества с Россией ценно и для Северной Кореи. Иран и Индия также выигрывают от развития отношений со страной и продолжения «эры Путина».
Для лидеров Запада неизбежная победа Владимира Путина на выборах стала напоминанием о его жёстком контроле над политической ареной России в условиях продолжающегося конфликта на Украине, отмечает CNN. Но китайский лидер Си Цзиньпин и другие лидеры государств, которые считают выгодным отказ Путина от глобального порядка с Западом во главе, должны порадоваться его победе.
Си сделал большую ставку на сотрудничество с Путиным более двух лет назад, решив не отказываться от партнёрства «без ограничений», о котором он объявил с российским лидером за несколько недель до начала спецоперации на Украине. Позиция Китая позволила Си сосредоточиться на основных целях: он видит в Путине важнейшего партнёра в условиях растущей напряжённости в отношениях с США и в перестройке мира, в котором несправедливо доминируют правила и ценности, установленные Вашингтоном и его союзниками.
И Си не единственный среди лидеров, кто встретил победу Путина на выборах аплодисментами. Для Ким Чен Ына это возможность укрепить свою испытывающую трудности экономику, в то время как он продолжает разработку оружия в условиях усиления координации между США и Южной Кореей.
Пострадавшее от санкций правительство Ирана, которое расширяет сотрудничество с Россией и поставляет ей беспилотники и боеприпасы, также выигрывает от продолжения «эры Путина».
Даже Индия, укрепляя связи с США и призывая к миру на Украине, в то же время получает выгоду от продолжающейся торговли с Россией, особенно от покупки нефти по сниженным ценам. Правительства других стран Глобального Юга также стремятся укрепить партнёрские отношения с Москвой, даже если они выступают за мир на Украине и страдают от последствий войны для экономики.
Заявления Украины о том, что она не будет продлевать контракты с »Газпромом», являются блефом, страна так или иначе предоставит свои транзитные мощности Европе, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.
Санкции Запада против России практически не сказались на жизни россиян. Как сообщил немецкий телеканал ZDF, крупные инвестиции в военную сферу поддерживают экономику страны и обеспечивают её стабильность.
Президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту страны письмо, в котором уведомил об одобрении транзита военного оборудования для Украины от Финляндии, а также обучения 50 военнослужащих украинских вооружённых сил.
Президент Молдавии Майя Санду отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.
Клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая перечислила личностные типы, которые наиболее склонны к обидам.
В пресс-службе московской мэрии сообщили, что на платформе «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору имени для амурского тигра из Московского зоопарка. В нём поучаствовали более 255 тыс. жителей.
Победителями третьего, заключительного розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» в Москве стали свыше 350 тыс. человек. Призовые баллы получили избиратели, принявшие участие в электронном голосовании с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.
Уголовное дело по статье о терроризме завели на соратника иноагента Ильи Пономарёва* — члена организации «Съезд народных депутатов»** Сергея Антонова, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По его данным, Антонов скрывается в одной из европейских стран.