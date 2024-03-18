CNN: Китай только рад продолжению «эры Путина» — и он в этом не одинок

В отличие от западных стран, Пекин приветствует победу Владимира Путина на выборах в России, отмечает CNN. Си Цзиньпин сделал ставку на стратегическое партнёрство с Москвой и видит в Путине важнейшего союзника. Продолжение сотрудничества с Россией ценно и для Северной Кореи. Иран и Индия также выигрывают от развития отношений со страной и продолжения «эры Путина».

Для лидеров Запада неизбежная победа Владимира Путина на выборах стала напоминанием о его жёстком контроле над политической ареной России в условиях продолжающегося конфликта на Украине, отмечает CNN. Но китайский лидер Си Цзиньпин и другие лидеры государств, которые считают выгодным отказ Путина от глобального порядка с Западом во главе, должны порадоваться его победе.

Си сделал большую ставку на сотрудничество с Путиным более двух лет назад, решив не отказываться от партнёрства «без ограничений», о котором он объявил с российским лидером за несколько недель до начала спецоперации на Украине. Позиция Китая позволила Си сосредоточиться на основных целях: он видит в Путине важнейшего партнёра в условиях растущей напряжённости в отношениях с США и в перестройке мира, в котором несправедливо доминируют правила и ценности, установленные Вашингтоном и его союзниками.

И Си не единственный среди лидеров, кто встретил победу Путина на выборах аплодисментами. Для Ким Чен Ына это возможность укрепить свою испытывающую трудности экономику, в то время как он продолжает разработку оружия в условиях усиления координации между США и Южной Кореей.

Пострадавшее от санкций правительство Ирана, которое расширяет сотрудничество с Россией и поставляет ей беспилотники и боеприпасы, также выигрывает от продолжения «эры Путина».

Даже Индия, укрепляя связи с США и призывая к миру на Украине, в то же время получает выгоду от продолжающейся торговли с Россией, особенно от покупки нефти по сниженным ценам. Правительства других стран Глобального Юга также стремятся укрепить партнёрские отношения с Москвой, даже если они выступают за мир на Украине и страдают от последствий войны для экономики.