Разрыв военного сотрудничества Нигера с США стал ещё одним доказательством, что американские власти утрачивают способность влиять на международные события. Способность страны сдерживать своих соперников вызывает всё больше сомнений из-за ошибок, допущенных администрацией Байдена, считает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Правительство Нигера ответило на обвинения Вашингтона в том, что оно ведёт переговоры о продаже урана Тегерану, прекращением военного сотрудничества с США. Это решение стало ещё одной победой в усилиях Владимира Путина по расширению российского влияния, долгожданным стимулом для Ирана и серьёзным ударом по планам Америки в Африке. Оно также подтвердило, что администрация Байдена теряет способность «формировать международные события», пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Упадок «сдерживающих» возможностей США представляет собой самую большую проблему для их внешней политики, мира во всём мире и, возможно, переизбрания действующего президента. Подобно пугалу, которое больше не отгоняет голодных птиц, команда Байдена теряет способность препятствовать тому, чтобы «враждебные силы разрушали основы мирового порядка, возглавляемого Америкой», сетует публицист.

Он критикует американское правительство за то, что оно якобы планирует сократить оборонные траты в следующем году. По его словам, тем самым администрация американского президента побуждает врагов Вашингтона «активизировать свои военные планы».

Ослабление позиции США на мировой арене началось ещё до прихода Байдена к власти, но его политика не обращает вспять этот спад. Белый дом раз за разом принимает провальные решения — от хаотичного вывода войск из Афганистана до «запоздалой» помощи Украине, — в результате которых Америка выглядит в глазах союзников и противников как «слабеющая держава, которую легко запугать», предупреждает Мид.