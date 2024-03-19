WSJ: США перестали внушать страх — и в этом виноват Байден

13:26
Диетолог Евлашева перечислила полезные и вредные виды масел
Врач-гастроэнтеролог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева предупредила, что не все виды масел являются полезными для организма.
13:25
Педагог Галявиев заявил о пользе клубов дебатов для детей
Преподаватель истории школы «Новый взгляд», аспирант ВШЭ Нияз Галявиев рекомендовал родителям отдавать детей в кружки или клубы дебатов для развития критического мышления.
13:25
Специалист Васильев посоветовал проверить состояние загородного дома после зимы
Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев напомнил дачникам, что после длительного зимнего простоя загородный дом нуждается в обновлении.
13:25
Врач Старкова рассказала о важности сохранения умственной активности у пожилых
Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова заявила, что умственная нагрузка у пожилых людей делает мозг более пластичным и помогает избежать нарушений когнитивных функций.
13:24
Киберэксперт Черноусов напомнил о своевременной очистке кэша в смартфоне
Обозреватель газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов напомнил пользователям смартфонов о необходимости периодически очищать кэш своего устройства для освобождения памяти.
13:24
ВСУ обстреляли жилой дом в Лисичанске, под завалами может находиться человек
Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Лисичанске в Луганской Народной Республике, под завалами может находиться один человек.
13:21
Канцлер ФРГ Шольц: для переговоров с Путиным должен быть правильный момент
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным нужен «правильный момент».
13:17
ВС России уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве возле Белгородской области
Вооружённые силы России уничтожили украинские диверсионные группы в лесном массиве, расположенном в районе Украины, приграничном с Белгородской областью.
13:16
МО: ВС России уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области
Российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ ВС Украины у границ Курской области ударами планирующих бомб, заявили в Минобороны России.
13:16
Гладков: Грайворонский округ Белгородской области обесточен из-за обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ полностью обесточен из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
13:12
Кравец заявил, что у него нет претензий к «Авангарду»
Михаил Кравец прокомментировал уход с поста главного тренера омского «Авангарда».
13:07
Песков: попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности
Попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооружённым глазом», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:02
По факту смерти матери с детьми при пожаре в посёлке Свердловской области возбудили дело
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой, вследствие которого погибли три несовершеннолетних ребёнка и их 41-летняя мать.
13:02
В Кремле проанализируют информацию о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют публикацию о планах Европейского союза взимать пошлину на импорт зерна из России.
13:02
Песков: несколько визитов и контактов на высшем уровне готовится у Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина готовится несколько визитов и контактов на высшем уровне.
13:00
Большунов — о поражении в гонке на 10 км: всё-таки болезнь бесследно не проходит
Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке после болезни.
13:00
Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьера Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.
12:57
Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результат самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента России стал беспрецедентным.
12:56
Путин выступит на заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин выступит на заседании коллегии ФСБ.
12:55
Приходько: суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в посёлке Зайцево
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружили в посёлке Зайцево в Донецкой Народной Республике.
12:54
МИД: Россия ответит на высылку Эстонией сотрудника российского посольства
Россия ответит на высылку Эстонией российского дипломата.
12:53
Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер»
Российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.
12:51
Песков: в голосовании за рубежом Путин тоже одержал победу на выборах президента
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента России.
12:49
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ страны.
12:48
Вокуев выиграл гонку на 10 км классикой на чемпионате России, Большунов — девятый
Ермил Вокуев одержал победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке.
12:46
Большунов не выиграл личную гонку впервые с марта 2023 года
Александр Большунов не смог одержать победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке.
12:45
Блогер Чекалина подала в суд заявление о расторжении брака
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с Артёмом Чекалиным.
12:44
МИД Эстонии объявил о решении выслать российского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии объявило о решении выслать российского дипломата из республики.
12:39
В Институте ядерной физики СО РАН рассказали о совместных проектах с ЦЕРН
В пресс-службе Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН рассказали RT о совместных проектах и работе с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
12:37
Украинский пленный: медкомиссия в ВСУ проходит две минуты, пожаловаться нельзя
Украинский военнопленный рассказал, что медицинская комиссия при мобилизации в Вооружённые силы Украины проходит в течение двух минут, пожаловаться на здоровье не представляется возможным.
12:37
Сперцян рассказал, что не успел лично попрощаться с Ивичем
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, попрощался ли он с Владимиром Ивичем после его ухода с поста главного тренера команды.
12:34
Леонид Ярмольник: российские семейные фильмы объединяют людей
Актёр Леонид Ярмольник в беседе с радио «Комсомольская правда», комментируя выход нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль», где он сыграл роль царя, выразил мнение, что в России научились создавать кино, которое объединяет людей и даёт повод для общения в кругу семьи.
12:34
Невролог Коньшина: дети видят сюжетные сновидения с четырёх лет
Невролог, сомнолог, специалист детской клиники «Прогноз» кандидат медицинских наук Наталья Коньшина рассказала, что полноценные сюжетные сны у детей начинают формироваться с четырёхлетнего возраста.
12:33
Леонид Ярмольник назвал Александра Ширвиндта любимым педагогом
Актёр Леонид Ярмольник в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал президента Театра сатиры народного артиста Александра Ширвиндта одним из самых любимых и дорогих педагогов.
12:32
Гладков: три человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате воздушной атаки украинской армии на регион.
12:30
Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей из-за обстрелов ВСУ
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут около 9 тыс. детей из-за обстрелов ВС Украины.
12:27
WhatsApp продлит продолжительность видеостатусов до одной минуты
Мессенджер WhatsApp продлит продолжительность видеостатусов с лимита 30 секунд до одной минуты.
12:24
Пропавший воспитанник ПБК ЦСКА Петухов найден мёртвым
Пропавшего баскетболиста Антона Петухова обнаружили мёртвым в Емельяновском районе Красноярского края.
12:23
The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико
Американское издание The Hill возмутилось, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется на улицах Мехико.
12:21
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Николаевской области
В Николаевской области Украины произошла серия взрывов, сообщило издание «СТРАНА.ua».
12:18
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года
Депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект об отмене транспортного налога.
12:17
BI: российские планирующие авиабомбы оставляют воронку на месте позиций ВСУ
Планирующие авиабомбы, которые Вооружённые силы России применяют в зоне специальной военной операции, оставляют воронку на месте позиций украинских войск.
12:12
Пушилин: ВС России продвигаются почти по всем направлениям в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения.
12:12
Президенты Туркмении и России обсудили сотрудничество между странами
Лидеры Туркмении и России Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин провели телефонный разговор.
12:08
RMF24: американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Польше
Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Польше, а не совершил аварийную посадку, как ранее сообщали в польском командовании.
12:07
Кремлёв: Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на действия Петра Яна, вышедшего на поединок UFC с китайцем Сонгом Ядонгом с российским флагом.
12:05
Junge Welt: Германия останется беззащитной, если передаст ракеты Taurus Украине
Германия останется беззащитной, если решит передать дальнобойные ракеты Taurus Вооружённым силам Украины, пишет издание Junge Welt.
12:03
Суд приговорил к девяти годам москвича, отморозившего пальцы своему пасынку
Зюзинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии мужчину, удерживавшего руки своего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации пальцев.
12:02
Леонид Ярмольник рассказал о роли царя в фильме «Летучий корабль»
Актёр Леонид Ярмольник в преддверии выхода нового фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что сразу согласился сыграть роль царя.
12:02
В Москве начали принимать заявки на участие в акселераторе «Экспортёры 2.0»
Правительство Москвы оплатит 85% расходов на участие предпринимателей в десятом потоке акселератора «Экспортёры 2.0». Приём заявок открылся на сайте столичного экспортного центра.