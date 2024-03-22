SwebbTV: «политические детсадовцы» — западные элиты живут в далёком от реальности пузыре

Массовый психоз западных правящих «элит» по поводу Украины продолжается, и вместо того, чтобы стремиться к миру, они продолжают разжигать вооружённый конфликт. Европейские и американские политики больше не способны различать воображаемый мир и реальность и ведут себя «как дети, дураки или просто лжецы», пояснил шведский профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг в интервью SwebbTV.

Со страниц шведских газет находящиеся в полном отчаянии ряд шведских послов, высших военных чинов и так называемых экспертов по России призвали правительство Швеции значительно увеличить военную помощь Украине, заявив, что вооружённый конфликт будет продолжаться до той поры, пока Путин находится у власти. Им непостижимы причины противостояния, они не видят рисков вступления своей страны в НАТО и принимают важные решения относительно будущего Швеции так, как будто они «сидят в пузыре, полностью отделённом от реальности». Кроме того, непонятно, что творится в голове западных СМИ, которые, не задумываясь о последствиях, бессвязно повторяют мантру о том, что «Украина должна победить».

По сравнению с российским лидером и Сергеем Лавровым они кажутся «политическими детсадовцами». Европейские и американские политики больше не способны различать воображаемый мир и реальность и ведут себя «как дети, дураки или просто лжецы», пояснил шведский профессор этнологии Карл-Олов Арнстберг в интервью SwebbTV.

В контексте военного потенциала возможности Швеции по сравнению с Россией ничтожны. Как заявил учёный, даже если бы Швеция отправила всё своё вооружение Киеву и полностью потратила оборонный бюджет королевства на нужды ВСУ, Украина всё равно не смогла бы победить. По его мнению, очевидно, что шведские политики перестали адекватно воспринимать реальность.

При помощи подконтрольных СМИ высокопоставленные должностные лица намеренно вводят свой народ в заблуждение, когда заявляют, что в России якобы преобладает «фашизм». В то же время США больше нельзя считать либеральной демократией, за которую они себя выдают, поскольку Соединённые Штаты превратились в либеральную олигархию, ведь именно толстосумы контролируют американскую внешнюю политику. «Элита, которая не копается в истории, чтобы найти объяснения происходящему сегодня, а также не думает о долгосрочной перспективе, некомпетентна», — подытожил профессор.