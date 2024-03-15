SwebbTV: власти Швеции раньше намеренно пугали своё население климатической угрозой, а теперь — Россией

21:40
Поздняков указал на критерий допуска россиян от МОК, связанный с осуждением СВО
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на критерий допуска россиян на Игры в Париж от Международного олимпийского комитета (МОК), который связан с осуждением СВО.
21:36
В Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования
Следователи возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая облила урну для голосования краской в Великом Новгороде.
21:31
Зеленский открыто анонсировал нанесение ударов по территории России
Владимир Зеленский на фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести удары.
21:27
Карен Шахназаров назвал огромной потерей смерть Ширвиндта
Режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с RT назвал большой потерей смерть народного артиста России Александра Ширвиндта.
21:23
Metaratings: руководство «Спартака» не рассматривает вопрос об отставке Абаскаля
Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера «Спартака».
21:14
Минюст России исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов
Министерство юстиции исключило блогера Николая Соболева из реестра иноагентов в связи с утратой признаков иностранного агента.
21:14
ЦИК: явка на президентских выборах в России превысила 35%
Явка на выборах президента России по состоянию на 21:13 составила 35,67%.
21:12
Минюст России признал иноагентом актёра Семёна Трескунова
Министерство юстиции России признало иностранным агентом актёра Семёна Трескунова*.
21:10
«Торпедо» выразило соболезнования в связи со смертью Ширвиндта
Футбольный клуб «Торпедо» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Ширвиндта.
21:09
МИД Австрии: около 95% западных компаний всё ещё работают в России
Порядка 95% западных компаний продолжают работать на территории России, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
21:01
В ЦИК рассказали о ситуации с повреждёнными бюллетенями
Член Центризбиркома России Константин Мазуревский заявил, что бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий (УИК).
20:59
Сборная России по гандболу проиграла Белоруссии во втором товарищеском матче
Сборная России по гандболу уступила команде Белоруссии во втором товарищеском матче.
20:54
Путин выразил соболезнования близким артиста Ширвиндта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося народного артиста России Александра Ширвиндта.
20:50
Американский сенатор Вэнс предложил ограничить поставку оружия Украине
Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс предложил на законодательном уровне ограничить поставки оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона.
20:44
Тарасова надеется, что Костылева продолжит хорошо кататься у Плющенко
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала переход фигуристки Елены Костылевой в школу Евгения Плющенко.
20:40
ЦИК: треть избирателей России проголосовали на выборах президента к 20:30 мск
Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что треть избирателей России проголосовали на выборах президента к 20:30 мск.
20:34
В Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что почти 3 млн человек проголосовали в столице в первый день голосования на выборах президента России.
20:30
Сорокин заявил, что РФС сохраняет хорошие отношения с ФИФА и УЕФА
Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что организация сохраняет хорошие отношения с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
20:30
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода заявила об отмене в городе и Белгородском районе угрозы ракетной опасности.
20:19
Коммунальное предприятие получило повреждение в Никополе
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о повреждении коммунального предприятия в Никополе.
20:15
25 россиян выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Тбилиси
25 российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Тбилиси.
20:10
Избирательные участки закрылись в Москве в первый день президентских выборов
Избирательные участки закрылись в Москве в первый день голосования на выборах президента России.
20:07
Явка на выборы президента России превысила 30% в первый день голосования
Центральная избирательная комиссия России заявила, что явка на выборы российского президента достигла 30,40% в первый день голосования.
20:06
На Балтфлоте прошли учения вертолётчиков
Более десяти экипажей вертолётов Балтийского флота отработали упражнения на дальности от 500 м до 3 км.
20:02
Преподаватель Асейкина дала советы по выбору репетитора для ребёнка
Преподаватель дополнительного образования по творческим дисциплинам Александра Асейкина рассказала, как выбрать квалифицированного репетитора для ребёнка.
20:02
Сорокин: жаль видеть такую реакцию международных федераций на Игры дружбы
Глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин прокомментировал реакцию международных федераций на турнир.
20:01
Росавиация заявила о росте пассажиропотока в России
Росавиация заявила, что пассажиропоток авиакомпаний России в январе — феврале вырос на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
20:01
Украинские хакеры опубликовали данные ВСУ о потерях танков Abrams в зоне СВО
Украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО.
20:01
Умер народный артист России Александр Ширвиндт
Умер народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет.
19:55
Министр обороны Литвы передал премьеру заявление об отставке
Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас передал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке.
19:53
Взрыв батареи электросамоката стал причиной пожара в квартире в Москве
В Москве произошло возгорание в квартире из-за взорвавшейся батареи электросамоката. Уточняется, что в момент происшествия средство индивидуальной мобильности находилось на подзарядке.
19:47
Специалист Переславский допустил рост мировых цен на золото в 2024 году
Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Николай Переславский выразил мнение, что мировые цены на золото в 2024 году будут расти.
19:47
Сотрудница «Ромы» была уволена за интимное видео со своим участием
Руководители футбольного клуба «Рома» уволили сотрудницу, отработавшую в системе римлян более десяти лет, за видео интимного характера с её участием.
19:46
De Telegraaf: Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции
Стало известно, в какой тюрьме пребывает нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в данный момент.
19:42
Специалист Павлов рассказал о способах вернуть деньги за некачественный товар
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, как вернуть деньги за некачественный товар.
19:40
СК возбудил дело против мужчины за нарушение на избирательном участке в Лыткарине
В Московской области возбудили уголовное дело против мужчины, который на избирательном участке в Лыткарине вылил красящее вещество в урну для бюллетеней.
19:40
Шольц анонсировал новую военную коалицию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.
19:36
Роднина считает, что решение об участии россиян в Олимпиаде будет коллегиальным
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что решение об участии россиян в Олимпиаде будет коллегиальным.
19:36
Студентам Сеченовского университета рассказали о развитии медотрасли в Удмуртии
Представители Минздрава Удмуртии и главные врачи больниц региона провели видеовстречу со студентами старших курсов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
19:34
Фигуристка Двоеглазова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы в финале юниорского Гран-при
Российская спортсменка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями от победы в финале юниорского Гран-при страны по фигурному катанию.
19:33
Хуситы атаковали корабли Израиля и США в Красном море и Индийском океане
Йеменское движение «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы, заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец. Также они сообщили об атаке на три судна США и Израиля в Индийском океане.
19:29
Чесноков назвал Медведева явным фаворитом полуфинала турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Даниилом Медведевым и Томми Полом.
19:28
Сомнолог Царёва рассказала о возможных последствиях храпа во сне
Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, какими могут быть последствия храпа во сне.
19:28
Мать Боатенга заявила, что её сын уже много лет избивает женщин
Мать экс-игрока «Баварии» и «Манчестер Сити» Жерома Боатенга Мартина рассказала о взаимоотношениях своего сына с девушками.
19:25
Генсек НАТО посетит Армению, Азербайджан и Грузию с 17 по 19 марта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию с 17 по 19 марта.
19:24
Сомнолог Царёва: продолжительность здорового сна меняется с возрастом
Врач — сомнолог-невролог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.
19:24
В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности
Мэрия Белгорода заявила, что в городе и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности.
19:23
РЖД презентовали дизайн поезда для ВСМ
В РЖД раскрыли дизайн поезда для ВСМ, скорость которого может достигать 400 км/ч.
19:22
Футболист «Локомотива» Тикнизян избежал тяжёлой травмы в матче с «Балтикой»
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра в ответном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу с калининградской «Балтикой».
19:21
Источник RT: нападение на соратника Навального Леонида Волкова могло быть инсценировано
Соратник Алексея Навального* Леонид Волков**, проживающий сейчас в Вильнюсе, мог инсценировать нападение на себя. Об этом RT сообщил источник из окружения беглого члена ФБК***.