SwebbTV: власти Швеции раньше намеренно пугали своё население климатической угрозой, а теперь — Россией

Правящие круги Швеции постоянно держат население в страхе, и если раньше это была климатическая угроза, то теперь рядовых шведов стращают мнимым и неизбежным нападением России на Швецию. Об этом заявил публицист Арне Вайнц в эфире передачи SwebbTV.

Климатическая истерия Запада вот-вот окончательно утратит свою актуальность, поскольку эта «гигантская ложь» больше не работает. Однако это не имеет значения, потому что теперь правящие элиты назначили новую всеобщую фобию — Россию, заявил шведский публицист Арне Вайнц в эфире передачи SwebbTV.

По его мнению, вопросы экологии и климатических угроз вскоре будут интересовать лишь одну Грету Тунберг. Тем не менее используемая для контроля над населением государственная пропаганда никуда не исчезнет, ведь именно так действуют глобалисты, которые постоянно запугивают свой народ то одной надуманной угрозой, то другой.

По мнению Вайнца, все прогнозы климатических паникёров были выдумкой Римского клуба и совершенно не оправдались. Главной задачей глобалистов было создание «трансграничной проблемы», что им и удавалось делать на протяжении десятилетий. Ложь властных кругов Запада состоит в том, чтобы запугать людей и заставить сограждан быть послушными и платить высокие налоги. Сейчас шведским правительством раздувается мнимая угроза о том, что якобы Россия скоро нападёт на Швецию, а это полная чушь.