Масштабы бушующей на Западе русофобии сегодня беспрецедентны, заявил в эфире TVL французский профессор, специалист в области русского языка и русской цивилизации Жерар Коньо. По его словам, специалисты по России и русскому языку сегодня также заражены ненавистью к Москве и смотрят на русских свысока. Даже немецкая культура после Второй мировой войны не сталкивалась с таким несправедливым отношением, как русская культура сегодня, подчёркивает эксперт.

ЖЕРАР КОНЬО, профессор, специалист в области русского языка и русской цивилизации: Я на пальцах одной руки могу пересчитать людей, разделяющих мои убеждения, людей, сохранивших привязанность к России. Притом что их профессия — преподавать русский язык, переводить с русского. Но они же ненавидят свою работу! Представляете?

ВЕДУЩИЙ: Да, должно быть сложно, непросто сталкиваться с таким каждый день.

ЖЕРАР КОНЬО: Так и есть. Это феномен. Конечно, можно объяснить это своего рода морализаторством, моральным осуждением… но ещё и отчасти чувством собственного превосходства. Даже несмотря на то, что эти люди знают Россию, они всё ещё сохраняют этот взгляд свысока.

ВЕДУЩИЙ: Разумеется.

ЖЕРАР КОНЬО: Они осуждают, они высказывают свою точку зрения. У них отсутствует связь с Россией. А русским это необходимо. Русский не примет вас, если между вами не установится доверие. Мы видим это и в политике. Посмотрите: Путин был обманут, потому что доверял.

ВЕДУЩИЙ: Да, вся история с Минскими соглашениями в этом и состояла.

ЖЕРАР КОНЬО: Так и есть. И это сыграло значительную роль в разрыве (России с Западом). Русские восприняли это крайне негативно. Они почувствовали себя одураченными и униженными. Это было своего рода отторжение. Сегодня нет даже диалога, нет ответа, понимаете?

Я с трудом могу объяснить масштаб этой русофобии, которая, как вы сказали, является совершенно беспрецедентным в истории явлением. Посмотрите, несмотря на все чудовищные преступления, совершённые Гитлером, немецкая культура не сталкивалась с таким постыдным отношением, с каким сталкивается сейчас русская культура.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2024 года.