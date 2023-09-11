SwebbTV: Россия победит Запад и в прокси-войне на Украине, и в открытом противостоянии

Крах украинской армии — лишь вопрос времени, однако Соединённые Штаты никогда не допустят своего формального поражения. По этой причине украинский конфликт перерастёт в открытую войну между США и Россией, но Запад в ней проиграет, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV. По его словам, у западных держав «нет шансов», отчасти потому, что Россия обладает гораздо большим промышленным потенциалом. Кроме того, Москва может применить свои 100-тонные межконтинентальные ракеты с ядерным оружием, каждая из которых способна уничтожить целые страны.

Полный крах украинской армии — лишь вопрос времени, однако Соединённые Штаты никогда не допустят официального поражения. Украинский конфликт перерастёт в открытую войну между США и Россией, но Запад в ней проиграет, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

По его словам, у западных держав «нет шансов», отчасти потому, что Россия обладает гораздо большим промышленным потенциалом. Запад не может победить Россию обычными вооружениями, следовательно, конфликт перейдёт в ядерную фазу. В таком случае Москва применит свои 100-тонные межконтинентальные ракеты с ядерным оружием, каждая из которых способна уничтожить целые страны. «У россиян есть совершенно гротескное оружие, которое они могут использовать против Запада», — пояснил эксперт.

Берн утверждает, что в событиях на Украине на карту поставлен престиж США, поэтому они ни за что не признают победу россиян над Киевом. Тем не менее ВСУ придётся сдаться, поскольку их «сильно раздутое в СМИ» наступление с применением западного оружия «полностью провалилось», а украинцы «ничего не добились» на поле боя, пишет SwebbTV.

Как только западным СМИ кажется, что они видят хоть малейший успех со стороны Украины, они раздувают это как большой успех, хотя его может и не быть вовсе. Это делается целенаправленно, чтобы поставки оружия и вооружённый конфликт продолжались. Украина преуспевает только в пропагандистской войне на Западе, ведь на поле боя Киев уже проиграл, отмечает SwebbTV.

Дошло уже до того, что на Украине заканчиваются мужчины, и теперь женщинам приходится записываться в ряды ВСУ. Тем не менее Берн считает, что, помимо Украины, Вооружённые силы России «на грани разоружения всего НАТО», что может привести к открытой войне между США/НАТО и Россией. По мнению аналитика, «прокси-война между Россией и НАТО уже идёт» и в ходе неё на алтарь были положены сотни тысяч украинских жизней.

Тем не менее даже в открытой войне между Западом и Россией победят россияне. Как утверждает Ларс Берн, западные державы первыми прибегнут к ядерному оружию, поскольку это единственный способ попытаться «сохранить лицо». Кроме того, у России есть межконтинентальные баллистические ракеты весом сотню тонн, способные нести до 15 ядерных боеголовок. «Одним зарядом «Сармата» можно стереть с лица земли всю Великобританию или Францию», — предупредил Берн в интервью SwebbTV. Возможный ядерный конфликт будет для России экзистенциальным, и Россия ответит этим оружием.

Недавно бывший премьер Швеции, а ныне лидер оппозиционной партии социал-демократов Магдалена Андерссон заявила: «Мы не можем позволить России выиграть эту войну». Слова политика Берн подверг резкой критике, подчеркнув, что слова Андерссон автоматически ведут к тотальной ядерной войне, чего она не понимает и что пугает эксперта, поскольку «такие люди» правят Швецией. Аналитик считает, что шведские политики настолько ослеплены своей ненавистью к России, что не замечают нацистский киевский режим и осуществляют его массовую поддержку, резюмирует SwebbTV.