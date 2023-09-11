SwebbTV: Россия победит Запад и в прокси-войне на Украине, и в открытом противостоянии
Полный крах украинской армии — лишь вопрос времени, однако Соединённые Штаты никогда не допустят официального поражения. Украинский конфликт перерастёт в открытую войну между США и Россией, но Запад в ней проиграет, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.
По его словам, у западных держав «нет шансов», отчасти потому, что Россия обладает гораздо большим промышленным потенциалом. Запад не может победить Россию обычными вооружениями, следовательно, конфликт перейдёт в ядерную фазу. В таком случае Москва применит свои 100-тонные межконтинентальные ракеты с ядерным оружием, каждая из которых способна уничтожить целые страны. «У россиян есть совершенно гротескное оружие, которое они могут использовать против Запада», — пояснил эксперт.
Берн утверждает, что в событиях на Украине на карту поставлен престиж США, поэтому они ни за что не признают победу россиян над Киевом. Тем не менее ВСУ придётся сдаться, поскольку их «сильно раздутое в СМИ» наступление с применением западного оружия «полностью провалилось», а украинцы «ничего не добились» на поле боя, пишет SwebbTV.
Как только западным СМИ кажется, что они видят хоть малейший успех со стороны Украины, они раздувают это как большой успех, хотя его может и не быть вовсе. Это делается целенаправленно, чтобы поставки оружия и вооружённый конфликт продолжались. Украина преуспевает только в пропагандистской войне на Западе, ведь на поле боя Киев уже проиграл, отмечает SwebbTV.
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