Американский экономист: США серьёзно просчитались, попытавшись ослабить Россию с помощью Украины

Соединённые Штаты, как и другие члены «Большой семёрки», переживают упадок и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В тщетной попытке навредить расширяющейся организации Вашингтон решил подорвать возможности России, развязав украинский конфликт, но его планы не оправдались, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский экономист Ричард Вольф.

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Они (Иран и Саудовская Аравия. — ИноТВ) решили, что им нужно искать альтернативу. Они посмотрели на Китай, а Китай посмотрел на них. И выяснилось, что, хотя это очень разные страны с очень разными обществами и экономическими системами, у них есть общий интерес, а именно изменение мировой экономической системы.

И именно это сейчас происходит. БРИКС является проявлением этого (изменения мировой экономической системы. — ИноТВ). Расширение БРИКС является проявлением этого. Заявки новых стран в БРИКС — а их много — являются проявлением этого.

А американская система скукоживается. Она продолжает уменьшаться, и этому сокращению не видно конца и края. Разочарование в Соединённых Штатах нарастает, потому что они ничего не могут с этим поделать. Они не могут добиться своего. И они ошарашены как подъёмом Китая и его альянсов, так и ответной слабостью США и «Большой семёрки».

Кульминацией всего этого становится конфликт на Украине. США решают ввести максимальные политические, культурные и экономические санкции. Они не воюют с Россией напрямую, потому что у России есть ядерное оружие. Других аргументов (у Вашингтона. — ИноТВ) на самом деле не так уж и много.

Лучшее, что они могут сделать, — пообещать русским не использовать ядерное оружие и развязать конфликт между Россией и Украиной, предоставив Украине деньги и военную помощь для ведения боевых действий, без чего конфликта не будет. России не понадобилось бы и недели (чтобы завершить спецоперацию. — ИноТВ). Всё было бы кончено.

Итак, делается расчёт: «Мы сможем победить и ослабить одну из стран БРИКС, Россию». Этот план не срабатывает. Прошло уже полтора года, он не работает. Соединённым Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — ИноТВ) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Их план всё равно не работает. Российские войска продвинулись на многие-многие мили вглубь Украины, и никто их не вытеснит.

Итак, перед нами ошибка. Они (западные правительства. — ИноТВ) не поняли, что если перестать покупать нефть и газ у России, то она сможет продавать их куда-то ещё. Кому? Индии, Китаю, Бразилии и так далее.

Когда государства совершают подобные просчёты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка. Вы должны задаться вопросом, почему такое сложное современное общество, как Соединённые Штаты, с огромным разведывательным аппаратом, всеми лучшими технологиями, совершает подобную ошибку, неверно трактует происходящее и вынуждено всё больше и больше обострять ситуацию, зная об опасностях?

Это, как и всё остальное, — признак упадка одной системы и подъёма другой.

Дата публикации 09 сентября 2023 года.