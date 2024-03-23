Bloomberg: Запад уверен — Москва использует теракт, чтобы усилить боевые действия на Украине

Россия вполне сможет связать теракт в «Крокус Сити холле» с конфликтом на Украине, в том числе — активизировать военные действия, сообщает Bloomberg. С таким предположением выступил заместитель главы центра геоэкономики Атлантического совета Чарльз Личфилд. Он уверен, что после произошедшего Москва увеличит число атак беспилотников и ракетных ударов по ВСУ.

Запад считает, что Россия может использовать теракт в концертном зале «Крокус Сити холл» в качестве предлога для усиления военных действий на Украине, пишет Bloomberg.

«Очевидный вариант, как Кремль может использовать это, — как-нибудь связать с войной на Украине», — такое мнение высказал Чарльз Личфилд, заместитель главы центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне. По его словам, «немедленным ответом может стать увеличение числа атак беспилотников и ракетных атак, хотя они усилились ещё до террористического нападения».

Белый дом продолжает наблюдать за ситуацией. Ранее представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет никаких указаний на то, что теракт был совершён Украиной. Некоторые российские государственные СМИ предположили, что Киев может быть причастен к атаке, однако сама Украина и её союзники упорно отрицают свою роль в случившемся.