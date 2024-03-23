Bloomberg: Запад уверен — Москва использует теракт, чтобы усилить боевые действия на Украине

15:01
Женщина рассказала, что смогла спастись из «Крокуса» через разбитое окно
Женщина, которая выжила при теракте в «Крокусе», рассказала RT, что смогла спастись через разбитое окно.
15:01
Женщина сообщила, что её сын прикрыл свою девушку от пуль в «Крокусе»
Женщина рассказала Ruptly о своем сыне, который прикрыл свою девушку от пуль террористов в «Крокус Сити Холле». Молодого человека с места трагедии забрала скорая, его состояние оценивается как средней тяжести.
15:00
Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве
Церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным окончена в Москве.
14:52
Над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА
Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА.
14:49
НАТО осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и принесло соболезнования
Глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла заявила, что альянс осуждает теракт в подмосковном «Крокусе» и выражает соболезнования пострадавшим.
14:47
Минюст: система бесплатной юридической помощи Подмосковья переведена в состояние готовности
Система бесплатной юридической помощи Московской области переведена в состояние готовности, сообщили в Министерстве юстиции.
14:46
Более 100 спасателей МЧС России разбирают завалы в «Крокусе»
На месте обрушения после пожара в «Крокус Сити Холле» работают аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас». Более 100 спасателей МЧС России разбирают завалы.
14:46
CBF — о приговорах Алвесу и Робиньо: конец тяжёлой главы в бразильском футболе
Пресс-служба Федерации футбола Бразилии (CBF) опубликовала заявление в связи с тюремными приговорами бывших футболистов сборной Дани Алвеса и Робиньо.
14:39
Дочь космонавтов Евгения Рюмина рассказала RT, что чудом выжила в «Крокусе»
Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, рассказала RT, что оказалась в списках погибших в «Крокусе», но чудом выжила.
14:35
Минобороны заявило о поражении пункта дислокации иностранных наёмников
Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в зоне спецоперации, заявило Минобороны России.
14:28
За прошедшие сутки ВСУ лишились до 350 военных в боях на Авдеевском направлении
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 350 человек личного состава на Авдеевском направлении, передаёт Минобороны России.
14:26
Тренер женского клуба ЦСКА Зиновьев: хочется выразить соболезнования от лица команды
Главный тренер женского состава ЦСКА Максим Зиновьев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе».
14:25
Войска России освободили населённый пункт Красное в ДНР
Войска России освободили населённый пункт Красное в ДНР, сообщает Министерство обороны, также на Донецком направлении улучшено тактическое положение по переднему краю.
14:19
Макрон: Париж осуждает теракт в Подмосковье и выражает солидарность с россиянами
Французские власти решительно осуждают теракт в подмосковном «Крокусе», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
14:14
Кадыров: бойцы «Ахмата» помогли ФСБ задержать устроивших теракт в Подмосковье
Бойцы «Ахмата» помогли Центру специального назначения ФСБ задерживать боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», когда те пытались пересечь российско-украинскую границу, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
14:11
РФС не рассматривал Казахстан в качестве соперника для игры со сборной России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шанс проведения товарищеской игры со сборной Казахстана.
14:08
В офисе Зеленского до сих пор утверждают, что непричастны к теракту в «Крокусе»
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк по-прежнему утверждает, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».
14:04
Симоньян опубликовала видео с допросом «главаря упырей», напавших на «Крокус»
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала второе видео с допросом другого задержанного после теракта в «Крокус Сити Холле».
14:01
СЭ: сборная России по футболу завершила сбор в Новогорске
В сборной России приняли решение после сдачи крови в центре крови ФМБА завершить мартовский учебно-тренировочный сбор.
14:00
МИД: на зданиях российских загранучреждений приспустят флаги в связи с терактом
На зданиях российских загранучреждений приспустят флаги России в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13:53
Президент Узбекистана в разговоре с Путиным осудил теракт в «Крокусе»
Президент Узбекистана Шаакат Мирзиёев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным решительно осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
13:51
Лидер АдГ Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за терактом в России
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал найти тех, кто стоит за организацией теракта в «Крокус Сити Холле».
13:46
Матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС перенесены на резервные даты
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о переносе на резервные даты матчей ближайшего тура в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации.
13:46
В «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник»
В компании «Яндекс» заявили RT, что оформляют полный возврат денег за билеты на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокусе».
13:44
Задержанный заявил, что совершить теракт в «Крокусе» ему предложили через Telegram
Задержанный после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве боевик заявил, что совершить теракт ему предложили через Telegram.
13:43
Глава Евросовета Мишель осудил теракт в Подмосковье и принёс соболезнования
Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, а также принёс свои соболезнования.
13:41
Медведев — о стиле игры: для меня результат важнее, чем красивый теннис
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в стиле игры для него важнее результат.
13:34
В трёх населённых пунктах Сумской области объявили эвакуацию детей
Координационный штаб Украины по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения объявил о проведении принудительной эвакуации детей из трёх населённых пунктов Шосткинского района Сумской области.
13:32
«Црвена звезда» и «Зенит» начнут матч в Белграде с минуты молчания
Товарищеский матч между футбольными клубами «Црвена звезда» и «Зенит» начнётся с минуты молчания.
13:26
Задержанный заявил, что за теракт в «Крокусе» ему предложили 500 тысяч рублей
Один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» во время допроса на месте задержания признался, что ему предложили 500 тыс. рублей за убийство людей — «без разницы каких». Видео с допросом опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
13:23
Кудряшов: если бы Черчесов сейчас пришёл в «Спартак», то кардинально поменял бы игру
Бывший защитник «Факела» Фёдор Кудряшов высказал мнение касательно возможной работы экс-тренера сборной России Станислава Черчесова в «Спартаке».
13:22
В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»
В связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур, сообщается на сайте правительства региона.
13:17
В сети появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В сети появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл», где, по последним данным, погибли 115 человек.
13:13
Депутат Метлина: Уткин формировал спортивную журналистику
Депутат Московской городской думы Наталия Метлина отметила, что Василий Уткин был тем человеком, который сформировал многих спортивных журналистов.
13:13
Университет РОСБИОТЕХ бесплатно даст образование детям погибших в «Крокусе»
Университет РОСБИОТЕХ, как стало известно RT, предоставит возможность бесплатного обучения всем детям погибших в «Крокусе».
13:12
Источник RT: многие жертвы теракта в «Крокусе» задохнулись от дыма
На телах многих людей, погибших в «Крокус Сити Холле», нет видимых травм, люди задохнулись от дыма, сообщил источник RT в экстренных службах.
13:07
ФНЛ отменила все матчи 24-го тура Первой лиги
В пресс-службе ФНЛ сообщили, что все матчи 24‑го тура Первой лиги перенесены в связи с трагедией.
13:03
Воробьёв: оставшаяся часть потолка в «Крокусе» находится под угрозой обрушения
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что оставшаяся часть от потолка в «Крокус Сити Холле» находится под угрозой обрушения.
12:59
Сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших в «Крокусе»
Сборная России по футболу сдаёт кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокусе».
12:56
В Одесской области произошёл взрыв
Взрыв прогремел на территории Одесской области Украины. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы.
12:53
Число погибших в «Крокус Сити Холле» достигло 115
На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» при разборе завалов найдены еще тела погибших. Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.
12:51
Мон: «Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже
Руководство «Реала» не планирует отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаду в Париже.
12:49
Трусова: берегите себя и своих близких, жизнь бесценна
Серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.
12:45
СК призвал очевидцев теракта в «Крокусе» предоставить всю имеющуюся информацию
Следственный комитет России призывает граждан, которые находились в момент теракта в «Крокус Сити Холле», а также всех очевидцев предоставить ведомству всю имеющуюся информацию.
12:44
Бастрыкин потребовал добиться сурового наказания напавших на «Крокус» боевиков
Глава СК Александр Бастрыкин поставил задачу добиться сурового и неотвратимого наказания всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».
12:40
Лехконен — о погоне Овечкина за Гретцки: думаю, игроки «Вашингтона» злятся, но молчат
Финский тренер и эксперт Исмо Лехконен высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
12:40
Воробьёв: спасатели зашли в сгоревший зал «Крокуса», ситуация там тяжёлая
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что спасатели зашли в сгоревший зал «Крокус Сити Холла».
12:37
РГСУ за свой счёт даст образование детям погибших в теракте в «Крокусе»
В Российском государственном социальном университете (РГСУ) заявили, что дети погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» смогут получить бесплатное образование.
12:37
В Киргизии задержаны иностранцы, подозреваемые в покушении на правительство
Пятерых граждан Азербайджана задержали в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на правительство Киргизии.
12:31
Собянин поручил сделать допвыплаты на детей, потерявших родителей в «Крокусе»
Ежемесячные компенсационные выплаты на детей, потерявших родителей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», будут осуществляться в Москве.