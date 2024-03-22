RS: липовая «ось зла» возвращается — опасная фикция Буша снова в моде

Сторонники жёсткого курса в Вашингтоне воскрешают бушевскую «ось зла» — фиктивный союз врагов Америки, где теперь оказались Россия, Китай, Иран и КНДР, пишет обозреватель Responsible Statecraft. Как констатирует журналист, так называемая ось была и остаётся фантазией, однако теперь она представляет для Штатов серьёзную опасность как во внутриполитическом, так и во внешнеполитическом отношении.

Возникшая в Вашингтоне при Буше-младшем идея о существовании «оси зла», которая с той поры успела продемонстрировать свою полную несостоятельность, переживает возрождение: американские ястребы всё чаще говорят об этом фиктивном союзе противников Америки, на сей раз включая в него Россию, Китай, Иран и Северную Корею, пишет Responsible Statecraft.

Как отмечает обозреватель журнала, наиболее примечательным моментом в риторике таких ястребов выступает то, что они ставят вопрос как раз о «возвращении» этой «оси» — то есть так, будто прошлая «ось» действительно существовала. Между тем старая «ось зла», в которую администрация Буша-младшего включала Иран, Северную Корею и Ирак, была именно что чистой фикцией: на деле Багдад и Тегеран на тот момент ещё враждовали, а Пхеньян к ним «в кучу» и вовсе добавили исключительно для того, чтобы не создать впечатление, что во вражеском стане есть только государства, где главной религией является ислам.

Почти так же выглядит и новая «ось», рассуждает автор. Хотя все её члены в последнее время действительно наращивают сотрудничество между собой, это происходит весьма скромными темпами и в определённых рамках: к примеру, Китай до сих пор отказывался поставлять России летальные вооружения, а формальное оборонное соглашение имеет из трёх остальных стран только с Северной Кореей, отношения с которой у него при этом сейчас весьма сложны.

По мнению обозревателя Responsible Statecraft, разговоры о новой «оси» — не более чем попытка ястребов запугать американское общество, дабы заставить замолчать несогласных и добиться увеличения оборонных расходов. Но они опасны не только этим — ведь чем больше в Вашингтоне говорят об объединении его противников, тем больший стимул они получают к тому, чтобы действительно сплотиться, предупреждает журналист.