Breaking Points: карьера Виктории Нуланд дорого обошлась Западу

Дипломаты и исследователи внешней политики будут долго изучать наследие Виктории Нуланд. Об этом заявил госсекретарь США Тони Блинкен, комментируя отставку своего заместителя. По мнению ведущих Breaking Points Райана Грима и Эмили Яшински, здесь действительно есть что изучать: в результате усилий Нуланд Украина лишилась Крыма и Донбасса, Россия порвала с Западом и сблизилась с Китаем, а гегемония доллара оказалась под угрозой.

Колоссальная новость с Украины: Виктория Нуланд, которая, можно сказать, курировала американскую стратегию на Украине и по отношению к России на протяжении более десяти лет, уходит в отставку. Это сигнал… Выведите картинку на экран. Это сигнал о вероятном стратегическом сдвиге в будущем. Перейдём ко второму изображению: это твит, который широко распространился. Думаю, то, что в нём написано, не так уж несправедливо.



Автор пишет: «Большие новости, вероятно, предвещающие серьёзное изменение политического курса. Нуланд была во главе нашей политики по отношению к России и Европе с тех самых пор, как мы помогли провернуть госпереворот под названием Майдан. Вот результаты по прошествии 10 лет. Украина разрушена и навсегда потеряла Крым и свой главный промышленный регион. В Европе деиндустриализация. Россия навсегда отчуждена и теснее, чем когда-либо, сотрудничает с Китаем, Индией и Ираном. Значительная часть мира отказалась изолировать Россию и нисколько от этого не пострадала. Институты, имеющие важнейшее значение для гегемонии доллара США, больше не воспринимаются как нейтральные. «Северный поток», — мы поговорим об этом позднее, когда перейдём к хуситам и оптоволоконным кабелям, — «Северный поток» снял табу на диверсии против международной инфраструктуры. Возможности российских вооружённых сил существенно повысились, а не понизились. Страны вроде Ирана, Северной Кореи и т.д. увидели, что, если речь идёт не о тотальной войне, конвенциональный потенциал НАТО весьма ограничен».



Он пишет: «Нуланд — из тех вашингтонских упырей, чьи провалы всегда приводили только к повышениям. Так что её отставка, вероятно, указывает на то, что её полезность наконец-то исчерпана».



Знаете, эта одна из тех записей в интернете, на которые смотришь и думаешь: «Никакой лжи не обнаружено».



ЭМИЛИ ЯШИНСКИ, ведущая Breaking Points: По сути, да. Не знаю, Райан, было ли это оговоркой по Фрейду, но мне казалось очень забавным, что вы начали со слов: «Большая новость с Украины».



Да.



ЭМИЛИ ЯШИНСКИ: Тогда как формально… Это действительно большая новость с Украины, хотя она американский дипломат. Процитирую госсекретаря Тони Блинкена: «Руководящая роль Виктории в украинском вопросе — это то, что дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать ещё многие годы». Это из его письменного заявления. Здесь тоже лжи не обнаружено!



Да-да.



ЭМИЛИ ЯШИНСКИ: «Её усилия были незаменимы для противостояния путинскому полномасштабному вторжению на Украину: она выстроила глобальную коалицию, чтобы обеспечить его стратегическое поражение». Вот здесь уже заметна ложь. Но то, что её будут изучать ещё многие годы, чистая правда!



И я бы добавила, Райан… По-моему, Тони Блинкен и Джейк Салливан, да и сам Джо Байден… помните, кто был куратором Украины от администрации Обамы? Конечно же, у него были различные семейные связи с украинской экономикой — через Хантера. Хотя это сейчас можно отставить в сторонку, потому что я думаю, что в данном контексте это даже не играет роли. Потому что, по-моему, Джо Байден в любом случае был бы ярым приверженцем Украины, Зеленского и противостояния путинизму, как они это видят.



Данную новость некоторые трактуют как тектонический сдвиг. И я искренне недоумеваю по этому поводу. Потому что, например, Джейк Салливан, Джо Байден и Тони Блинкен по-прежнему определяют политический курс.



Да.



И это редкость, когда дипломат становится настолько влиятельным, что превращается в самостоятельную фигуру, в самостоятельную силу.



Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.