Разошлась во взглядах с Байденом: Скотт Риттер — об отставке Нуланд

Уход Виктории Нуланд с поста замглавы американского госдепа показывает, что её последовательная позиция как сторонника жёсткого противодействия России больше не находит отклика у администрации Джо Байдена, полагает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Впрочем, как поведал Риттер блоггеру Дэнни Хайфону, «творец» нынешнего конфликта на Украине никуда не исчезнет — хоть у неё и не будет больше возможности влиять на внешнюю политику Вашингтона напрямую.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Прежде всего, нам надо понимать, что мы ничего на самом деле не знаем — но я уверен, что в ближайшие несколько дней всплывут все нехорошие подробности, потому как речь о Вашингтоне, а там в секрете ничего держать не получается.

Сейчас пытаются сделать вид, что это такое полюбовное расставание — ну, вроде как, что она сама уволилась или что-то в этом роде. Так вот давайте этот момент проясним: этот шаг с её стороны добровольным не был. Она на посту заместителя госсекретаря недавно, она была в госдепе номером два, но при этом она участвовала в принятии решений внутри этого ведомства при шести президентах — много десятилетий, а ещё она — творец нашего нынешнего курса по Украине. Нравится она вам или нет — не имеет значения; в Вашингтоне её имя стало нарицательным, и такие люди вот так, по щелчку пальца, не испаряются, и уж тем более — в самом разгаре реализации проекта, который она и запустила. Ведь творцом нынешнего конфликта с Украиной стала именно она: она не из тех, кто верил в «перезагрузку» и дипломатию, она верит в «жёсткую силу». А эта война с Россией как раз и стала воплощением «жёсткой силы» под началом Виктории Нуланд.

Поэтому её уход обозначает одно из двух — или оба эти варианта сразу: во-первых, что она больше не вписывается в тот курс, которым сейчас идут президент и госсекретарь, что она активно добивается чего-то, к чему они оба не готовы, и в результате оказалась в положении, когда ей нужно либо пойти на компромисс, либо уйти. Ну а она, как мне кажется, человек с принципами, — повторюсь, если она вам не по нраву, это вопрос отдельный, но она искренне верит в то, что делает, и потому она на попятную точно не пойдёт.

А ещё, как я уже сказал, её имя в Вашингтоне стало нарицательным. И мне не кажется, что эта ступенька станет очередной ступенькой в её карьере; думаю, что она с администрацией Байдена отношения прекращает, это конец. Но она осядет в различных аналитических центрах и других кругах поддержки, которые у неё имеются, и станет критиком — ну или, как минимум, сторонником более жёсткого курса по украинскому вопросу против России.

Так что она никуда не пропадёт — но вместе с тем возможности влиять на политику напрямую у неё больше не будет.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.