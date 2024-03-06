Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Однако, по мнению политического обозревателя The American Conservative, политик «заслуживала позорного ухода, а не отставки на своих условиях», причём за все её деяния отстранить дипломата от должности следовало гораздо раньше.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, об отставке которой вчера объявил Энтони Блинкен, «должна была уйти раньше». Более того, она «заслуживала позорного ухода, а не отставки на своих условиях после того, как её обошли с повышением». Такое мнение высказала на страницах The American Conservative политический обозреватель Хелен Эндрюс.

Более трёх десятилетий Нуланд продвигала американскую внешнюю политику в неоконсервативном направлении, «сея нестабильность по всему миру». Особое место в послужном списке дипломата занимает «раздувание мистификации» по поводу вмешательства Москвы в выборы США 2016-го года, а также прямое участие в смене украинского правительства и разжигании военного конфликта. «Даже к концу своего срока она оставалась приверженной нашей опосредованной войне против России, которая была её детищем с самого начала, ещё со времён Майдана в 2014 году», — отмечает журналист.

Тем не менее отставка Нуланд, скорее всего, не означает никаких особых идеологических сдвигов в Госдепе. Однако, как подчёркивает автор статьи, «по крайней мере, «партия войны» будет вынуждена проводить свою разрушительную политику в отношении России без своего самого преданного и догматичного поборника».