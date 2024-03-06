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AC: Нуланд должна была уйти с позором и гораздо раньше

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Однако, по мнению политического обозревателя The American Conservative, политик «заслуживала позорного ухода, а не отставки на своих условиях», причём за все её деяния отстранить дипломата от должности следовало гораздо раньше.
AC: Нуланд должна была уйти с позором и гораздо раньше
AP

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, об отставке которой вчера объявил Энтони Блинкен, «должна была уйти раньше». Более того, она «заслуживала позорного ухода, а не отставки на своих условиях после того, как её обошли с повышением». Такое мнение высказала на страницах The American Conservative политический обозреватель Хелен Эндрюс.

Более трёх десятилетий Нуланд продвигала американскую внешнюю политику в неоконсервативном направлении, «сея нестабильность по всему миру». Особое место в послужном списке дипломата занимает «раздувание мистификации» по поводу вмешательства Москвы в выборы США 2016-го года, а также прямое участие в смене украинского правительства и разжигании военного конфликта. «Даже к концу своего срока она оставалась приверженной нашей опосредованной войне против России, которая была её детищем с самого начала, ещё со времён Майдана в 2014 году», — отмечает журналист.

Тем не менее отставка Нуланд, скорее всего, не означает никаких особых идеологических сдвигов в Госдепе. Однако, как подчёркивает автор статьи, «по крайней мере, «партия войны» будет вынуждена проводить свою разрушительную политику в отношении России без своего самого преданного и догматичного поборника».

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American Conservative США Северная Америка
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