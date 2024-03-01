JF: в Вашингтоне переговоров не хотят — зато хотят продолжать вредить России руками украинцев

Нежелание США допускать Украину до переговоров с Россией вполне объяснимо: у власти в Вашингтоне по-прежнему стоят те люди, которые «лично ответственны за весь этот кризис», заявил канадский журналист Аарон Мате в эфире Judging Freedom. По его словам, такие, как Нуланд или Блинкен, «лично заинтересованы» в том, чтобы продолжать воевать с Россией руками украинцев, поэтому будут делать всё, чтобы не допустить мирных переговоров.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекретаря США: Украина, как мы видели в новостях, была вынуждена отступить из Авдеевки. Харьков, один из самых гордых городов восточной Украины, русскоязычный город, ежедневно подвергается обстрелам в попытке уничтожить его. А экономика Украины по-прежнему нестабильна: почти сто процентов налоговых поступлений сегодня идёт на оборону.

Владимир Путин, помимо того, что теперь планирует использовать противоспутниковое оружие в космосе и несёт ответственность за смерть своего самого популярного оппонента Алексея Навального, думает, что время поможет ему победить Украину и всех нас. Мы должны доказать, что он ошибается.

Её слова про то, что Харьков бомбят, — это ведь такая откровенная ложь… Харьков бомбят украинцы, потому что там проживают русскоязычные люди, русские по культуре.

ААРОН МАТЕ, канадский журналист: Она просто лично заинтересована в том, чтобы заставить конгресс влить ещё 61 миллиард долларов в эту опосредованную войну. Всё потому что она несёт на себе ответственность за весь этот кризис.

10 лет назад ровно в этот же месяц Нуланд сыграла ключевую роль в поддержке США майдановского переворота. Она была поймана за разговором, когда обсуждала с послом США, кто же должен стать следующим украинским лидером, и исключала некоторых своих союзников, а также ультранационалистов и неонацистов Украины, потому что признавала, что они настроены слишком радикально, чтобы стоять у власти — даже при том, что она сама побуждала их к свержению правительства.

И теперь, поскольку она также сыграла ключевую роль в срыве Минских соглашений, разорвав их после достижения — а это могло бы положить конец войне на Донбассе, начавшейся после Майдана, — Нуланд отчаянно пытается поддерживать эту войну как можно дольше.

Но, опять же, сама мысль о том, что каким-то образом Украина, которая в прошлом году бросила все силы на контрнаступление, потерпевшее неудачу — потому что Украина, по сути, потеряла территорию, а не вернула её, — сейчас может отвоевать земли, если получит ещё немного денег… Это просто фантазии.

Кстати, её упоминание Харькова — это интересно. Осенью 2022 года Украина многих удивила, фактически отвоевав у России Херсонскую* и Харьковскую области. И в тот момент генерал Марк Милли, высший офицер США, председатель Объединённого комитета начальников штабов, публично сказал: «Это замечательно. Сейчас самое время для Украины закрепить свои успехи за столом переговоров и договориться с Россией».

Но в Вашингтоне переговоров никто не хотел. Поэтому такие люди, как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, выступили против Милли. И даже высший военный офицер США, который прекрасно знал, как обстоят дела на поле боя, который знал, что дальше Украина не продвинется, — даже его совета не хватило, чтобы заставить таких людей, как Нуланд, Блинкен и Байден, отказаться от своего желания использовать Украину для того, чтобы навредить России. Так что теперь Нуланд отчаянно пытается поддерживать эту войну, потому что знает, что дела там обстоят не очень хорошо.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).