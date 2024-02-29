Responsible Statecraft: после Авдеевки победа Украины «очевидно невозможна»

Отступление ВСУ из Авдеевки является показателем того, как сильно ситуация на фронте изменилась в пользу России, считает Responsible Statecraft. Украинцам пришлось оставить военную технику и раненых, сотни солдат были взяты в плен. Вероятность поражения становится «вполне реальной» и это напрягает правительства стран НАТО.

Последние события на фронте буквально «подталкивают» Соединённые Штаты и НАТО к более скоротечным решениям. Поражение украинцев под Авдеевкой «свидетельствует о том, насколько сильно изменился баланс сил в пользу России», считает Responsible Statecraft.

Именно на фоне всё более вероятного поражения Киева, правительства стран НАТО подняли тему отправки своих войск, что ранее казалось невозможным. Эту мысль озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, который на недавней пресс-конференции заявил, что такая возможность присутствует и такое развитие событий даже обсуждалось. Москва не оставила этот тезис без внимания – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ввод войск НАТО на Украину «неизбежно» приведёт к открытому конфликту с Россией.

Такая резкая реакция со стороны НАТО ещё раз подтверждает всю серьёзность поражения Украины в Авдеевке. ВСУ пришлось оставить «тяжелораненых и большую часть тяжелого вооружения», сотни украинских солдат были взяты в плен.

У Украины нет ресурсов для того, чтобы усилить собственную армию. ЕС может выполнить только «половину своей задачи по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов к весне этого года», а американская помощь задерживается в Конгрессе. Как заявила администрация Байдена, без помощи от США «крах украинской армии неминуем». Возможно, что заявление Макрона является призывом к Вашингтону поскорее решить вопрос с новым пакетом помощи и кивком в сторону Германии, которая отказывается отправлять ракеты большой дальности «Таурус» на Украину.

Если же вдруг Украине удастся поразить какие-то важные цели в глубине России – это может привести к более жёстким мерам со стороны Москвы. Что, в свою очередь, приведёт к тому, что Запад окажется в «в худшем из миров», подчёркивает издание. Так что отправка таких ракет, как и отправка войск не является «надёжным» решением.

При этом, чтобы минимизировать риски прямого конфликта с Россией, западным правительствам придётся заставить Украину прекратить огонь и приказать украинской армии «отступить к границам НАТО». Поскольку даже если «ограниченное присутствие НАТО» станет причиной полномасштабной войны с Россией, то мир окажется «на грани Армагеддона». Так что подобные заявления Макрона должны сопровождаться попытками найти компромисс.