Guardian: Украину ждёт крах в отсутствие западной военной помощи

Украину ждёт медленное поражение начиная с 2025 года, если США и страны Европы не смогут оказать Киеву дополнительную военную помощь, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, в отличие от России, которая сумела перейти к военной экономике, Украина полностью зависит от западной военной поддержки.

Если конгресс США не одобрит дополнительную помощь Украине, а Европа не сможет восполнить образовавшийся пробел, Киев рискует потерпеть медленное поражение начиная с 2025 года, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, резюмировать проблему можно простыми цифрами. По текущим оценкам, Россия выпускает ежедневно около 10 тыс. артиллерийских снарядов против 2 тыс. у ВСУ. Причём в отсутствие новых поставок боеприпасов из США ситуация может ухудшаться.

«Это означает, что украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию, и, если украинцы не могут вести ответный огонь, всё, что они могут сделать, — это попытаться выжить», — предупреждает исследователь из британского Королевского института объединённых служб Сэм Крэнни-Эванс.

Россия сумела перейти к военной экономике и, как показал проведённый Эстонией анализ, в 2024 году планирует произвести около 4,5 млн снарядов. В то же время Украина зависит от западной военной поддержки, в связи с чем Киеву остаётся надеяться на то, что представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе США смогут одобрить очередной пакет помощи.

Как отмечает The Guardian, военные действия в ходе украинского конфликта не сводятся исключительно к артиллерии. Украина разрабатывает альтернативные стратегии, в первую очередь направляя своё внимание на беспилотные летательные аппараты, надеясь создать по меньшей мере 1 млн беспилотников в 2024 году. И всё же в связи с меньшей полезной нагрузкой они не смогут стать эффективной заменой артиллерийских снарядов.