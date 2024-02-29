The Times: глава ВС Великобритании тайно помогает Украине с боевыми планами
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что планирует посетить освобождённую Авдеевку, когда появится такая возможность.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил об инициативах, планируемых реализовать в ближайшем будущем.
Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева покинула съёмки шоу «Это нормально?» после провокации со стороны зрителя.
Вооружённые силы России в течение суток заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.
Президент России Владимир Путин заявил, что в послании Федеральному собранию речь пойдёт о стратегических задачах.
ВС России средствами противовоздушной обороны за сутки сбили девять снарядов HIMARS и две управляемые авиабомбы JDAM.
Президент России Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию.
В Минобороны России заявили, что российские войска за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении.
Тинькофф Банк добавил юани для обмена в своих банкоматах.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Центральное разведывательное управление США работает против России, а российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями.
В МЧС России заявили, что в Московской области загорелся склад на площади 3 тыс. кв. м.
Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 600 военнослужащих.
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются опасными.
Российские военные уничтожили диверсионную группу Сил специальных операций Украины в районе Тендровской косы на Херсонском направлении.
Полиция Екатеринбурга проведёт проверку информации о драке подростков в школе №61.
Количество поездок на арендованных самокатах (кикшеринг) в городах на юге России выросло более чем в два раза за зимние месяцы, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год.
Москвичи в 2023 году предоставили в государственные органы на 275 млн бумажных документов меньше благодаря развитию в столице цифровых услуг и сервисов. А с 2020 года число таких документов сократилось более чем на 651 млн.
Российский шахматист Сергей Карякин сообщил, что он и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в ДНР.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство пяти объектов недвижимости одобрено в Зеленограде, САО и ТиНАО.
Немецкий банк OWH SE (бывший VTB Bank Europe) требует от ВТБ возврата дивидендов в размере более €433,8 млн в срок до 29 февраля 2024 года.
Село Крынки Херсонской области и территория вокруг него полностью зачищены.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлится более часа.
Апелляционный суд Амстердама подтвердил получение апелляции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о наркотиках.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины в составе российской делегации, если будет соответствующее поручение.
Останки государственного деятеля Григория Потёмкина хранятся на территории Херсонской области.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство не наблюдает рисков затоваривания для внутреннего рынка топлива в связи с вступлением с 1 марта в силу запрета на экспорт бензина.
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Владимира Зеленского об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.
Протесты польских фермеров у границы с Литвой могут привести к ситуации, которая нарушает право на свободу передвижения.
Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко встретится с Куатом Хамитовым на главном поединке турнира RCC.
Мужчина закрасил баллончиком фото ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в парке в Москве, возбуждено уголовное дело.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 30 тыс.
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что на линии соприкосновения уже чётко видно, что победа в СВО будет за Россией.
МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах посольства Российской Федерации в Вильнюсе Александру Ёлкину.
Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил форму нападающего красно-белых Квинси Промеса перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гости собираются в Гостином Дворе, где президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.
В пресс-службе Общественной палаты России заявили, что Центр наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) будет работать в течение трёх дней президентских выборов.
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду на то, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта посетит Россию.
Преподаватель английского языка, эксперт по подготовке к ЕГЭ в Skysmart Софья Костюкова рассказала, как выбрать грамотного специалиста по подготовке к выпускным школьным экзаменам.
Жителя Челябинской области, который в школе оскорбил одноклассницу дочери, оштрафовали на 4 тыс. рублей.
Пресс-служба МВД Казахстана заявила о задержании сотрудниками правоохранительных органов гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве трёх человек в России.
Российская актриса Дарья Гончарова, известная по ролям в сериалах «Ландыш серебристый 2», «На углу у Патриарших» и «Деффчонки», скончалась в возрасте 53 лет.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT отметил, что очень тёплая погода ожидается на западе страны в ближайшие дни.
Компания «ДИАКОН-ДС», занимающаяся производством медицинских изделий для in vitro, расширит производство медицинского оборудования для проведения исследований за счёт строительства современного высокотехнологичного комплекса.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.
Председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя статью журнала Bild о вариантах сценария «нападения» России на Североатлантический альянс, заявил, что на Западе нарастает психоз.
Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что «Зенит» пользуется определёнными привилегиями в российском футболе.
Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства.