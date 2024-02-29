The Times: глава ВС Великобритании тайно помогает Украине с боевыми планами

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отложил отставку начальника Штаба обороны вооружённых сил страны Тони Радакина на год, чтобы адмирал продолжал помогать Украине с разработкой её военной стратегии, пишет The Times. По словам источников издания, Радакин, в частности, помог Киеву со стратегией атак на российский Черноморский флот, а также сыграл «неоценимую роль» в координации поддержки со стороны союзников по НАТО.

Начальник Штаба обороны вооружённых сил Великобритании Тони Радакин по просьбе премьер-министра Риши Сунака останется на посту до осени 2025 года, несмотря на то, что по правилам должен был покинуть должность после трёх лет в ноябре этого года. Как отмечает The Times, связано это с тем, что Сунак высоко оценил роль Радакина в разработке военной стратегии Украины.

По словам источников издания, Радакин помог Киеву со стратегией атак на российский Черноморский флот, а также сыграл «неоценимую роль» в координации поддержки со стороны других высокопоставленных руководителей в НАТО.

Так, прошлым летом Радакин активно занимался «челночной дипломатией» между Вашингтоном и Киевом, в ходе которой лично проводил встречи с украинскими военачальниками на фоне беспокойства Белого дома относительно того, что США слишком тесно вовлечены в украинский конфликт. Британский адмирал без труда улавливал тактические детали военных действий на Украине, а также мог связать их с более широкой стратегической картиной и с необходимостью более широких экономических и дипломатических усилий.

Радакин пользуется уважением в британском правительстве и имеет крепкие отношения с союзниками, особенно со своими американскими и украинскими коллегами. Источник, близкий к министру обороны Гранту Шаппсу сообщил, что глава оборонного ведомства уважает его опыт и видит в нём союзника в стремлении улучшить вооружённые силы и обеспечить их готовность защищать страну.

Как пишет The Times, Россия постепенно продвигается вперёд на поле боя на фоне острой нехватки боеприпасов у Украины. Есть причины опасаться, что без дальнейшего финансирования со стороны США это может привести к катастрофическим последствиям для Украины. Однако во вторник Радакин подчеркнул, что, несмотря на это, «Британия в безопасности», назвав «паникёрами» тех, кто призывает к обучению и оснащению гражданской армии в стране.