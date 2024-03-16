GT: Китай, Иран и Россия завершили практическую часть совместных военно-морских учений

00:44
Агент заявил, что Головин прибудет в расположение сборной России 18 марта
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, когда его клиент прибудет в расположение сборной России.
00:41
Старовойт: в Курской области уничтожен ещё один украинский беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил что силами ПВО в регионе был уничтожен ещё один украинский беспилотник самолётного типа.
00:39
Мосгоризбирком: испорченные бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их учтут
Все бюллетени, которые испортили на избирательных участках в Москве, будут сохранены.
00:32
Полянский назвал критику выборов в России Западом попыткой вмешательства
Заявления западных дипломатов в СБ ООН, критиковавших выборы президента России, являются попытками вмешательства во внутренние дела страны.
00:32
Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».
00:30
Акинфеев готов пожать руку Веллитону: никакой обиды на него нет
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что сейчас готов пожать руку экс-форварду «Спартака» Веллитону.
00:21
Посол Антонов: власти США мешают поездкам по стране российских дипломатов
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти мешают поездкам по стране дипломатов из России.
00:20
Гимнаст Маринов: были разговоры о выступлении за Болгарию, но никто не уговаривал бросить всё
Российский гимнаст Даниел Маринов ответил, переманивали ли его в сборную Болгарии.
00:15
Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский БПЛА
Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.
00:12
Посол Антонов: от отношений России и США практически ничего не осталось
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось.
00:07
Reuters: у берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал
Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал.
00:03
Шнайдер вышла в финал турнира WTA 125 в Чарльстоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира 125 в Чарльстоне (США).
00:03
Постпредство России: Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения власти
Владимир Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения своей власти, и западные страны готовы этого не замечать.
23:56
Средства ПВО работают в Курске и Курском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе сил ПВО в Курске и Курском районе.
23:54
Полянский: никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа
Никто из тех, кто поставляет оружие на Украину, не должен уйти от ответственности — об этом пойдёт речь на заседании СБ ООН по запросу России 22 марта, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
23:53
На территории Воронежской области введён режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории Воронежской области.
23:52
МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку войск на Украину
Страны Запада, включая США, не должны полностью категорически исключать отправку войск на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
23:52
The Times: МЮ заплатит Adidas 10 млн фунтов штрафа после каждого невыхода в ЛЧ до 2035-го
«Манчестер Юнайтед» может терять по 10 млн фунтов после каждого невыхода в Лигу чемпионов.
23:42
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
В МЧС заявили, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области.
23:40
Песков прокомментировал очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное оскорбление главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
23:33
Кафанов заявил, что сборная России сыграет с разными вратарями в матчах с Сербией и Парагваем
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что национальная команда сыграет с разными вратарями в товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.
23:32
Spiegel: Бербок пытается уговорить Шольца поставить Украине Taurus
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайком пыталась уговорить канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
23:29
Губернатор Курской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
Опасность атаки беспилотниками объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
23:22
Байден вновь оскорбил Путина во время публичного выступления
Президент США Джо Байден на праздничном обеде в честь Ирландии, рассуждая о конгрессе и помощи Украине, вновь стал оскорблять президента России Владимира Путина.
23:16
Главный тренер «Браги» Жорже заявил, что отказался от предложения возглавить «Спартак»
Главный тренер «Браги» Артур Жорже заявил, что отказался от предложения возглавить «Спартак».
23:16
Медведев резко отреагировал на антироссийский выпад президента Латвии
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев резко ответил на выпад президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который пообещал разрушить Россию.
23:14
Экс-генерал ВСУ Кривонос: Россия бьёт по позициям ВСУ в ДНР из всей артиллерии
Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что российские войска бьют по позициям ВСУ в ДНР из всех видов артиллерии.
23:09
В Губкинском и Старооскольском округе объявили ракетную опасность
В Губкинском и Старооскольском горокругах Белгородской области объявили ракетную опасность.
23:06
Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к колонии
Хорошёвский суд Москвы признал виновным Алексея Змановского в убийстве cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Н.Ф. Гамалeи Андрeя Бoтикова и приговорил его к 14 годам исправительной колонии особого режима.
22:59
Гладков сообщил о ещё одном пострадавшем при обстреле Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ещё одном пострадавшем при обстреле региона со стороны ВСУ.
22:55
Жирков считает, что предстоящие матчи покажут настоящий уровень сборной России
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о предстоящих играх национальной команды с Сербией и Парагваем.
22:54
Более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента электронно
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что более 2,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.
22:49
Кирби: США рассматривают расширение санкций за сотрудничество России и Ирана
США рассматривают расширение санкций на фоне расширения военно-технического сотрудничества России и Ирана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
22:40
Россия знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в двух российских областях
Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
22:40
Зайцева: надеюсь, что европейцы снимут «зомби-колпак» и пригласят всех россиян на Олимпиаду
Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призвала европейцев снять «зомби-колпак» и пригласить всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх.
22:38
Старовойт заявил о пожаре в Курской области из-за обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что частный дом загорелся из-за обстрела ВСУ в Глушковском районе региона.
22:37
Посол Антонов: «перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах
«Перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах российского президента, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
22:31
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что народного артиста России Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище.
22:24
Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Кадисом» в Примере
«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».
22:23
Явка на выборы президента России превысила 36%
Центральная избирательная комиссия России заявила, что явка на выборы российского президента на 22:23 мск достигла 36,12%.
22:14
В Австрии сообщили о планах отказаться от российского газа к 2027 году
Австрия к 2027 году планирует полностью отказаться от российского газа, заявил глава МИД республики Александр Шалленберг.
22:09
Кузнецов — о первой шайбе за «Каролину»: особо не привыкайте, я не так много забиваю
Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов прокомментировал дебютную заброшенную шайбу за команду.
22:00
Глава МИД Австрии указал на военный, но не политический нейтралитет по Украине
Австрия сохраняет военный, но не политический нейтралитет в вопросе украинского конфликта, заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг.
21:54
Сорокин: чем бы ни закончилась история с Промесом, неприятный шлейф останется
Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
21:51
Депутат Рады: офис Зеленского намерен легитимизировать его в обход КС
Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своём Telegram о намерении офиса Владимира Зеленского подтвердить законность продления его полномочий после окончания его срока в обход решения Конституционного суда Украины.
21:43
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве успешно отбили
Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов сообщил об отражении всех атак на систему онлайн-голосования в Москве.
21:40
Поздняков указал на критерий допуска россиян от МОК, связанный с осуждением СВО
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на критерий допуска россиян к Играм в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК), который связан с осуждением СВО.
21:36
В Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования
Следователи возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая облила урну для голосования краской в Великом Новгороде.
21:31
Зеленский открыто анонсировал нанесение ударов по территории России
Владимир Зеленский на фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести удары.
21:27
Карен Шахназаров назвал огромной потерей смерть Ширвиндта
Режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с RT назвал большой потерей смерть народного артиста России Александра Ширвиндта.