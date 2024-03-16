GT: Китай, Иран и Россия завершили практическую часть совместных военно-морских учений

Совместные военно-морские учения Китая, Ирана и России сконцентрированы на спасении коммерческих судов, что отражает подчёркнуто мирный характер трёхстороннего сотрудничества, пишет издание Global Times. Учения были сосредоточены на нетрадиционных угрозах безопасности и не были направлены против какой-либо отдельной страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией.

Практическая часть пятидневных совместных военно-морских учений ВМС Китая, Ирана и России в Оманском заливе под названием «Морской пояс безопасности — 2024» завершены. Основное направление морского боевого слаживания трёх стран заключалось в спасении гражданских судов, что отражает подчёркнуто мирный характер военного сотрудничества, отмечает издание Global Times.

Военные корабли всех стран-участниц по очереди вели огонь по условным целям на море в дневное и ночное время суток, а также отрабатывали световую сигнальную связь. В ходе учений была проведена операция по спасению двух иранских кораблей, выполнявших роль условных коммерческих судов, а также отрабатывалось тушение пожаров.

Как сообщается, учения были сосредоточены на нетрадиционных угрозах безопасности и не были направлены против какой-либо страны, не связаны с положением в регионе и не имеют отношения к блоковым противостояниям или текущей геополитической ситуации.