Демонстрация силы: CNN — о совместных учениях ВМС России, Китая и Ирана

22:44
«СТРАНА.ua»: взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области
На территории Харькова и Харьковской области произошли взрывы.
22:42
19-летняя теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал челленджера в Чарльстоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира серии «челленджер» в Чарльстоне (США).
22:38
В Пентагоне усомнились в возможности Киева вернуть деньги за военные займы
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что украинским властям будет сложно возвращать деньги за военные займы.
22:37
Игнатьев — о возможной отставке Абаскаля: я не сторонник таких шараханий
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть пост наставника «Спартака».
22:34
Корреспондент RT Насср показал, как российские сапёры разминируют Авдеевку
Корреспондент RT Хассан Насср опубликовал сюжет о том, как российские сапёры разминируют Авдеевку в Донецкой Народной Республике.
22:28
В Госдепе заявили, что США будут следить за ходом выборов президента России
США будут наблюдать за проведением выборов президента России. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
22:28
Лавров заявил, что не знает планов НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что не знает планов Североатлантического альянса.
22:25
Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Потапова не пробилась в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
22:14
Борис Ковальчук снят с должности гендиректора «Интер РАО»
Борис Ковальчук снят с поста генерального директора ПАО «Интер РАО», говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
22:09
Абаскаль: хочу посвятить победу над «Оренбургом» тем людям, которые ушли от нас
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кому посвятил победу в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Оренбургом».
22:08
В Воронежской области вновь ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области вновь введён режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
22:05
Новый пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот
Пост российской военной полиции дополнительно развернут на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.
22:00
Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от приглашения на встречу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством отказ европейских послов от приглашения на встречу с ним.
21:52
Угрозу ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе
Угрозу ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе.
21:50
ФИФА хочет ужесточить санкции за расизм
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о курсе на борьбу с расизмом.
21:46
В ООН выразили обеспокоенность после атаки Киева на ЗАЭС
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сложившейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.
21:45
Reuters: ЦРУ с 2019 года дискредитировало власти КНР в соцсетях
ЦРУ с 2019 года вело в китайских соцсетях кампанию по настраиванию общественного мнения против властей КНР.
21:37
Фигуристка Костылева перешла к Плющенко
Российская фигуристка Елена Костылева перешла в академию тренера Евгения Плющенко.
21:31
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
На территории Одесской области и ещё в шести регионах Украины объявлена воздушная тревога.
21:30
Пентагон: последний пакет помощи США Украине носил уникальный характер
Последний выделенный пакет помощи США Украине на $300 млн носил «уникальный» характер.
21:25
Литвинов: Промеса обсуждаем и переживаем — верим, что всё обойдётся
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Квинси Промеса.
21:23
Лавров заявил о планах посетить представительства МИД России в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что намерен посетить представительства российского дипведомства в Донбассе.
21:16
Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает мэрия города.
21:12
МО: силы ПВО около 20:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО около 20:00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
21:10
В Белоруссии запретили ввоз и реализацию в стране фруктов и кофе из Литвы
В Белоруссии запретили ввоз и реализацию в стране ряда товаров из Литвы, в том числе фруктов, кофе, колгот и холодильников.
21:10
France 24: Rheinmetall собирается открыть на Украине минимум четыре завода
Немецкий концерн Rheinmetall сообщил о планах по открытию не менее четырёх заводов на территории Украины, говорится в материале France 24.
21:09
Абаскаль: Зобнин перед матчем с «Оренбургом» взял слово, у меня были мурашки
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что полузащитник команды Роман Зобнин выступил с речью перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
21:05
Работа резервной линии питания восстановлена на ЗАЭС
Энергоснабжение Запорожской АЭС вновь осуществляется по двум высоковольтным линиям, подключена резервная линия «Ферросплавная-1».
21:01
Госдеп: Блинкен в ходе турне посетит Вену, Сеул и Манилу
Госсекретарь США Энтони Блинкен возглавит делегацию на 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене и также посетит Сеул и Манилу.
20:59
Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой
Белоруссия вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы. Ограничения коснулись реализации воды, пива, вина, вермутов и ряда других напитков, а также шин и покрышек.
20:56
Волна обрушилась на паром с туристами у испанского острова Лансароте
У испанского острова Лансароте волна обрушилась на паром с туристами.
20:55
Monde: Макрон непринужденно рассуждал об отправке французских военных в Одессу
Президент Франции Эммануэль Макрон «непринужденно» и «держа в руке стакан виски» рассуждал об отправке французских «ребят» в Одессу, пишет газета Le Monde.
20:54
Британский аналитик Меркурис: США готовят американцев к бегству с Украины
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вашингтон готовит общественное мнение граждан США к будущему бегству с Украины.
20:51
Группа «Земляне» выступит на матче сборных России и Парагвая
Советская и российская рок-группа «Земляне» выступит перед товарищеским матчем сборной России с командой Парагвая.
20:44
Жительница Грайворонского района: стрельба слышна уже три дня
Жительница Новостроевки Грайворонского района рассказала корреспонденту RT Павлу Белому, что стрельба здесь слышна уже три дня.
20:38
На АЭС «Фукусима-1» после землетрясения приостановили сброс очищенной воды
Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс очищенной воды со станции после землетрясения.
20:37
Стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу
Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу в сезоне-2023/24.
20:27
Полянский: расследования Запада по ЧП на «Северных потоках» нетранспарентны
Расследования Дании, Швеции и Германии по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были абсолютно нетранспарентными для России.
20:26
Бойцы реактивной батареи под залп «Градов» поблагодарили подписчиков и команду RT за помощь
Бойцы реактивной батареи 74-й ОМСБр под залп «Градов» по врагу поблагодарили подписчиков и команду RT за помощь.
20:25
Источник: центровой УНИКСа Лабери попал в аварию в Казани, проехав на красный
Центровой баскетбольного клуба УНИКС Луи Лабери попал в ДТП в Казани (Татарстан).
20:23
Экс-министр финансов США Мнучин собирается купить TikTok
Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что начал собирать консорциум инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании ByteDance.
20:19
В Болгарии заявили об отправке на Украину первой партии с бронетранспортёрами
Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами на Украину.
20:16
Корреспондент RT: некоторые жители Грайворона уезжают из города
Некоторые жители Грайворона Белгородской области уезжают из города на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков. Корреспондент RT Павел Белый рассказал, что на заправках скапливаются машины.
20:13
«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
«Балтика» одержала победу над «Локомотивом» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
20:09
СК: в Воронежской области осудят ветеринара по делу о сибирской язве
В Воронежской области бывшего ветеринарного врача осудят по обвинению в халатности после того, как на продовольственный рынок попало заражённое сибирской язвой мясо.
20:07
В Кемеровской области открыли новый «Кванториум»
В кемеровском Мариинске открылся детский технопарк «Кванториум».
20:07
Путин посмертно наградил медалью замглавы района Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, подорвавшегося в машине на мине.
20:05
Глава МИД Британии Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами.
20:02
Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова назвала самую ценную медаль в своей карьере.
20:01
Бобровский вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список претендентов на получение «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата.