SCMS: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Красном море для укрепления «региональной безопасности»

До конца марта Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения в акватории Красного моря, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на заявление высокопоставленного военно-морского иранского чиновника. Для принятия участия в «военных играх» в качестве наблюдателей были приглашены Пакистан, Бразилия, Оман, Индия и ЮАР. Новость появилась на фоне того, как возглавляемая США коалиция нанесла очередную серию ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене.

По словам высокопоставленного представителя иранских военно-морских сил, в ближайшие недели Китай проведёт совместные военно-морские учения с Ираном и Россией на фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке вследствие нанесения Вашингтоном новых ударов по поддерживаемым Ираном ополченцам-хуситам в Йемене, пишет газета South China Morning Post.

Иранские и российские СМИ приводят слова командующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани, который заявил, что учения пройдут до конца марта и будут направлены на укрепление «региональной безопасности». Как сообщается, для принятия участия в «военных играх» в качестве наблюдателей были приглашены Пакистан, Бразилия, Оман, Индия и ЮАР. Пока не уточняется, где именно будут проводиться учения, однако в марте прошлого года военно-морские силы трёх стран провели трёхсторонние учения в Оманском заливе, предполагает автор статьи.

Бомбардировки позиций хуситов американцами стали ответом на произошедшие ранее нападения со стороны повстанческой группировки на коммерческие суда в Красном море. В Пентагоне отчитались, что в ходе последней серии воздушных ударов были поражены около 36 целей в 13 точках Йемена.

КНР официально не осудила действия хуситов, но в то же время китайские власти обратились к своим иранским коллегам с просьбой помочь сдержать нападения хуситов на корабли в акватории Красного моря.