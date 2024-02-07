South China Morning Post Оригинал

SCMS: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Красном море для укрепления «региональной безопасности»

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До конца марта Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения в акватории Красного моря, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на заявление высокопоставленного военно-морского иранского чиновника. Для принятия участия в «военных играх» в качестве наблюдателей были приглашены Пакистан, Бразилия, Оман, Индия и ЮАР. Новость появилась на фоне того, как возглавляемая США коалиция нанесла очередную серию ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене.
SCMS: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Красном море для укрепления «региональной безопасности»
AP
По словам высокопоставленного представителя иранских военно-морских сил, в ближайшие недели Китай проведёт совместные военно-морские учения с Ираном и Россией на фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке вследствие нанесения Вашингтоном новых ударов по поддерживаемым Ираном ополченцам-хуситам в Йемене, пишет газета South China Morning Post.
 
Иранские и российские СМИ приводят слова командующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани, который заявил, что учения пройдут до конца марта и будут направлены на укрепление «региональной безопасности». Как сообщается, для принятия участия в «военных играх» в качестве наблюдателей были приглашены Пакистан, Бразилия, Оман, Индия и ЮАР. Пока не уточняется, где именно будут проводиться учения, однако в марте прошлого года военно-морские силы трёх стран провели трёхсторонние учения в Оманском заливе, предполагает автор статьи.
 
Бомбардировки позиций хуситов американцами стали ответом на произошедшие ранее нападения со стороны повстанческой группировки на коммерческие суда в Красном море. В Пентагоне отчитались, что в ходе последней серии воздушных ударов были поражены около 36 целей в 13 точках Йемена.
 
КНР официально не осудила действия хуситов, но в то же время китайские власти обратились к своим иранским коллегам с просьбой помочь сдержать нападения хуситов на корабли в акватории Красного моря.
 
Официального заявления ни от Китая, ни от России по поводу учений ещё не поступало, резюмирует South China Morning Post.
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