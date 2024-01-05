Telegraph: из-за нехватки моряков британским ВМС приходится списывать военные суда для комплектования новых

ВМС Британии приходится выводить из строя действующие корабли для укомплектования новых военных судов, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, это происходит на фоне того, как Вооружённые силы Британии переживают серьёзный кадровый кризис.

В ВМС Британии так мало моряков, что для укомплектования фрегатов нового класса приходится выводить из эксплуатации действующие военные корабли, сообщает The Daily Telegraph.



Так, в этом году будут выведены из эксплуатации фрегат HMS Westminster, недавно отремонтированный за огромные деньги налогоплательщиков, и фрегат HMS Argyll.

Экипажи этих судов будут направлены для работы на новых фрегатах типа 26.



Как отмечается в статье, всё это происходит на фоне того, как Вооружённые силы Великобритании переживают серьёзный кадровый кризис, а ВМС столкнулись с резким сокращением притока новобранцев на службу.



Министерство обороны Британии заказало 8 фрегатов типа 26, которые станут самыми современными противолодочными боевыми кораблями британских ВМС. Однако первый из судов этого типа HMS Glasgow вступит в строй не раньше 2028 года.