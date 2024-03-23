JF: теракт в Москве — это дело рук Украины, и «напуганные» США об этом знали

Недавнее сообщение, что США обеспокоены «вопиющими действиями» Украины в отношении России, говорит о том, что Киев причастен к теракту в Москве, а США об этом прекрасно знали. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom. Вызывает вопросы и их стремительное отрицание причастности — ещё до того, как самой Москве стала известна хоть какая-то точная информация о случившемся.

Начнём с экстренных новостей — взрывы и стрельба на концертной площадке в Москве. The New York Times сообщает о 40 погибших и 100 раненых. Ларри, у вас есть какая-нибудь свежая информация об этом?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Украина этого не делала — можем быть уверены, потому что так нам только что сказал Государственный департамент! Но подумайте вот о чём: мы до сих пор не знаем, сколько было нападавших, какое оружие использовалось… Мы слышали про выстрелы, про взрывы, но не знаем ничего конкретного. ФСБ пока сообщает о 40 погибших, 100 раненых. И всё же Госдеп тут как тут: «Это не Украина! Это не Украина!»

Просто невероятно, это их заявление… Как можно было сделать подобное опровергающее заявление? Кому они позвонили, Зеленскому?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Они знают, что это сделала Украина. И вот, почему мы можем быть (в этом. — ИноТВ) уверены: 7 марта посольство США и посольство Великобритании в Москве выпускают предупреждение, совет касательно путешествий для всех американцев и британцев — держитесь подальше, в течение 48 часов произойдёт теракт. Этого не произошло.

Но это была моя работа, это была часть моей работы, когда я занимался борьбой с терроризмом: такого рода предупреждения выпускаются только тогда, когда у вас есть конкретная достоверная информация и вы не можете предотвратить нападение. И обычно в таких случаях, если информация достаточно конкретна и действительно достоверна, мы передаём её другому правительству, чтобы оно принимало меры по предотвращению опасности.

Но в данном случае всего день назад в открытом источнике разведки OSINTdefender — это один из тех каналов в Twitter, который в значительной степени является частью пропагандистских усилий ЦРУ, — появилось сообщение о том, что Совет национальной безопасности США и Белый дом всё больше разочаровываются «несанкционированными вопиющими действиями», предпринятыми Украиной против России.

Это означает, что США знали, что Украина что-то замышляет, имели представление о том, что она собирается сделать. И есть большая вероятность того, что Украина не только сделала это, но и сделала это с помощью оружия и поддержки, предоставленных Соединёнными Штатами. Вот, чем так до смерти был напуган Белый дом.

Дата выхода в эфир 23 марта 2024 года.