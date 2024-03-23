Обозреватель NYP: США идут по стопам Швеции, где неконтролируемая миграция привела к росту преступности и бедности

В отличие от тех, кто прибывает в США легально, нелегальные мигранты пользуются широкой поддержкой американских политиков, которая в конечном итоге выгодна исключительно картелям, наживающимся на страданиях людей, пишет обозреватель The New York Post Дуглас Мюррей. Мюррей предупреждает, что США рискуют повторить судьбу Швеции, где власти своей поддержкой нелегальных мигрантов способствовали росту преступности и бедности в стране.

Рекордный приток нелегальных мигрантов в США, который поощряют множество американских политиков, разрушительны для судеб самих иммигрантов и для безопасности Соединённых Штатов, пишет обозреватель The New York Post Дуглас Мюррей.

По словам Мюррея, многие политики в США громко выступают на стороне любого, кто нелегально пересекает границу страны, однако редко можно найти кого-то, кто стоит на стороне людей, прибывающих в страну легально. Законопослушные иммигранты в Соединённых Штатах годами живут в подвешенном состоянии, не зная, смогут ли остаться в Америке или нет, ожидая разрешения на работу или легализации брака с гражданином США.

При этом поддержка, которую политики оказывают нелегальным мигрантам, зачастую имеет катастрофические последствия. Она разрушает судьбы самих мигрантов и делает США более бедной и небезопасной страной. Выгодна эта поддержка исключительно картелям, наживающимся на страданиях людей. Только на этой неделе шериф Техаса обнаружил на южной границе 18-летнего нелегального иммигранта, который два дня скитался по пустыне, после того как его там бросил картель, предварительно забрав все его деньги.

Мюррей предупреждает, что США рискуют повторить судьбу Швеции, где неконтролируемая миграция привела к значительному росту преступности и бедности. До недавних времён Швеция, как и вся Скандинавия, гордилась своим уровнем безопасности, доступности здравоохранения и образования. Однако около десяти лет назад левое правительство страны решило вознаграждать любого, кто просто приедет в страну, точно так же, как сейчас делают США.

В частности, любого мигранта, который утверждал, что он несовершеннолетний, быстро зачисляли в класс, полный детей. Одно из немногих исследований, проведённых в последние годы, показало, что 99 из 112 групповых насильственных преступлений совершали люди с иностранным происхождением. Однако заявить об этом значило назвать всех мигрантов преступниками.