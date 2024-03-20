NYP: Байден знает, что террористы пересекают границу, но ничего не делает

Поступает всё больше новостей о террористической угрозе с южной границы США. Это уже не кажется чем-то удивительным, пишет NYP, однако Байден не пытается что-то предпринять. Программа по выявлению террористов потерпела крах из-за массового наплыва нелегальных мигрантов, целенаправленно организованного Белым домом. Власти в курсе происходящего, но просто отказываются действовать в интересах национальной безопасности. Граница — это бомба замедленного действия, а страдают простые американцы.

В последнее время поступает всё больше новостей в уже знакомом жанре: на южной границе США пойман иммигрант из Ливана, который признался, что он был членом террористической группировки «Хезболла» и планировал создать бомбу в Нью-Йорке, сообщает The New York Post.

Причём это случилось не в рамках допроса по какой-то антитеррористической программе. 22-летний Базел Бассел Эббади сам огорошил этим признанием медперсонал в санитарном пункте на границе. Особенно пугает то, что, если бы он этого не сделал, его, скорее всего, пропустили бы на территорию США вместе с толпами других нелегалов, прибывающих без каких-либо документов.

Это уже не кажется чем-то удивительным, констатирует в колонке для NYP старший научный сотрудник по национальной безопасности в Центре иммиграционных исследований Тодд Бенсман. Однако никто из власти не предпринял никаких действий, чтобы остановить происходящее.

После событий 11 сентября в Штатах приняли новую контртеррористическую программу по выявлению подозреваемых террористов. Она была прекрасно налажена и хорошо функционировала, однако в итоге потерпела крах на мексиканской границе. Причина — массовый наплыв нелегальных мигрантов, целенаправленно организованный Белым домом, уверен Бенсман.

Незадолго до инцидента с ливанским террористом директор ФБР Кристофер Рэй заявил избранному комитету сената по разведке, что существует «широкий спектр очень опасных угроз, исходящих от» юго-западной границы.

«Итак, я хочу быть поосторожнее в отношении того, как далеко я могу зайти на открытом заседании, но есть особая сеть в которой некоторые из зарубежных посредников контрабандной сети имеют связи с ИГИЛ*, что нас очень беспокоит и на что мы с нашими партнёрами потратили огромное количество усилий», — цитирует NYP слова Рэя.

С этим заявлением совпадает и оценка национальной угрозы на 2024 год администрацией Байдена. В ней говорится, что террористы «могут воспользоваться повышенным потоком и всё более сложной обстановкой безопасности, чтобы проникнуть в Соединённые Штаты».

«Лица, потенциально связанные с терроризмом, продолжают пытаться незаконно въехать … через южную границу», — говорится в документе. Здесь также указано, что в 2023 году при пересечении границы было задержано 160 подозреваемых в терроризме.

«Среди государственных субъектов мы ожидаем, что Иран останется главным спонсором терроризма и продолжит свои усилия по продвижению заговоров против отдельных лиц в Соединённых Штатах», — продолжает цитировать оценку NYP.

Удивляет другое, продолжает автор. А именно то, что сдавшийся ливанец не проскользнул незамеченным. Особенно учитывая, что 19 апреля 2022 года случайно освободили венесуэльца ливанского происхождения, внесённого в список наблюдения. А потом сотрудники иммиграционной службы целых две недели гонялись за ним по всей Флориде.

В результате расследования было дано следующее объяснение. Одной из причин инцидента стала чрезмерная загруженность агентов пограничного патруля, которые «были заняты обработкой увеличившегося потока мигрантов».

И это не единичный случай, напоминает NYP. Недалеко от Сан-Диего упустили находящегося в розыске сомалийского члена одной из террористических группировок. Потребовалось немало усилий, прежде чем его задержали в Миннеаполисе.

При попытки пересечь границу со стороны Мексики задержали йеменца из списка подозреваемых, но затем его всё равно отпустили, не предупредив об этом Штаты. В конце 2023 года в Нью-Йорке был арестован сенегалец. Выяснилось, что на своей родине он разыскивается за «террористическую деятельность», однако это не помешало ему не только попасть на территорию США, но и добраться вглубь страны.

Администрация Байдена в курсе происходящего, но просто отказывается действовать в интересах национальной безопасности. Граница — это бомба замедленного действия, а страдают простые американцы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.