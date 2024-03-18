NYPost: «хотел приехать в Нью-Йорк и сделать бомбу» — миграционный провал Байдена привлекает в США террористов

В США при нелегальном пересечении границы поймали 22-летнего ливанского мигранта Базеля Басселя Эббади, который, по его признанию, планировал приехать в Нью-Йорк и изготовить взрывное устройство, сообщает The New York Post. Издание отмечает, что в целом при действующей администрации наблюдается рост попыток мигрантов, подозреваемых в террористической деятельности, проникнуть в страну.

В США при нелегальном пересечении границы задержали 22-летнего ливанского мигранта Базеля Басселя Эббади. Он признался, что планировал отправиться в Нью-Йорк и изготовить взрывное устройство, пишет The New York Post.

Согласно документам пограничной службы, на вопрос о его целях, молодой человек ответил: «Я собирался сделать бомбу». Он также заявил, что якобы проходил тренировку в рядах «Хезболлы» на протяжении семи лет, «готовясь к джихаду».

Эббади немедленно поместили в изоляцию и направили на допрос из-за «террористических угроз в адрес персонала». Американские власти планируют депортировать ливанца, но пока неясно, в какую именно страну его вернут.

Между тем США продолжают сталкиваться с рекордным наплывом нелегалов, который эксперты связывают с провальной политикой федерального правительства. На этом фоне наблюдается рост числа задержаний мигрантов, чьи имена фигурируют в списке террористов, незаконно въезжающих в страну.

В 2022 году американские пограничники зафиксировали 98 выявлений лиц, включённых в этот список. В 2023-м число таких случаев возросло почти вдвое — до 172, обращает внимание The New York Post.