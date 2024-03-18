NYPost: «хотел приехать в Нью-Йорк и сделать бомбу» — миграционный провал Байдена привлекает в США террористов
В США при нелегальном пересечении границы задержали 22-летнего ливанского мигранта Базеля Басселя Эббади. Он признался, что планировал отправиться в Нью-Йорк и изготовить взрывное устройство, пишет The New York Post.
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