Демократы и некоторые республиканцы хотят, чтобы Соединённые штаты выделили ещё $95 млрд Киеву. Но для страны намного приоритетнее вопрос границы и состояния вооружённых сил, заявил конгрессмен-республиканец Кори Миллс в эфире Fox News. Миграционный кризис угрожает жизни американцев и суверенитету страны, а «Байденомика» ведёт к сокращению военных расходов и ослаблению армии.

Демократы и некоторые республиканцы-центристы хотят получить этот пакет помощи. Это $95 миллиардов для Украины. Но многие республиканцы говорят, что в него необходимо включить положение о защите нашей южной границы. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил ранее на этой неделе, что если Запад не окажет должную поддержку Украине, то Киев потеряет больше территорий в пользу России, что может подтолкнуть Китай. Что вы скажете о финансировании?

КОРИ МИЛЛС, конгрессмен: Во-первых, позвольте мне сказать, что директор ЦРУ — это политический назначенец, и мы это знаем. Поэтому он будет повторять все, что захочет партия демократов и администрация Байдена. Я не думаю, что мы должны когда-либо объединять финансирование южной границы с пакетами международной помощи.

Мы должны в первую очередь уделять внимание нашей южной границе. Это самая большая угроза для жизни американцев, безопасности и суверенитета США. Мне нравятся слова спикера Майка Джонсона, который заявил, что мы не вынесем на голосование ни одного украинского пакета, пока не будет закрыта наша южная граница.

Это правильный ответ. Также я не сторонник тратить $95 миллиардов, зная, что наш долг составляет $34 триллиона. И, как было сказано ранее, при администрации Байдена мы каждый год сокращали расходы на 1%. Мы фактически сокращаем расходы в рамках «Байденомики», чтобы финансировать наши собственные вооружённые силы, чтобы быть готовыми и сильными.

Сейчас мы являемся сильнейшими добровольческими вооружёнными силами в мире, но это не значит, что мы должны сокращать наши военные расходы или не обеспечивать безопасность нашей собственной границы в угоду безопасности других.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.