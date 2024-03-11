Glenn Greenwald: украинская авантюра Байдена утомила американцев, но он продолжает её продвигать

Глава Белого дома поступил весьма спорно, сделав акцент в своём обращении к конгрессу на помощи Киеву, заявила в интервью YouTube-каналу Glenn Greenwald американская журналистка и политтехнолог Бриана Джой Грей. По её мнению, многие жители США надеялись, что Байден наконец-то затронет по-настоящему острые вопросы о растущей в стране инфляции, но вместо этого он предпочёл вновь уделить внимание своей «внешнеполитической авантюре» на Украине.

БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ, журналистка и политтехнолог: У меня была совсем другая реакция (на выступление Байдена. — ИноТВ). Возможно, потому, что у меня не было заниженных ожиданий и меня интересовало не столько, сможет ли он уверенно прочесть написанный текст, сколько посыл его обращения.

И я подумала, что это был по-настоящему странный и, возможно, катастрофический выбор начать выступление с Украины в то самое время, когда очень многие американцы чувствуют, что его мало интересуют внутренние трудности. В частности, существует огромное сообщество «Америка прежде всего» не только среди правых, но и среди левых слоёв населения. Они ждали, что он выйдет и незамедлительно выскажется по поводу текущих проблем с инфляцией в экономике.

И то, что он потратил так много времени на внешнюю политику и на внешнеполитическую авантюру, которая становится всё более непопулярной, казалось очень странным. И я уверена, что мы ещё подробно обсудим это. И я не говорю уже о том, как он махнул рукой на трагедию и ужас ситуации в секторе Газа, не предлагая какого-либо значимого изменения курса взамен слепого одобрения политики Нетаньяху в секторе Газа.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист и автор канала System Update: Можно задавать вопросы об Украине и получать разные ответы в исследованиях общественного мнения, которые имеют довольно широкий разброс данных относительно того, хотят ли люди продолжать отправлять деньги Украине, поддерживать её и выступать вместе с ней против России. Но нет никаких сомнений в том, что, как вы сказали, поддержка снизилась.

Но я думаю, что самое главное другое. Я не могу представить ни одного человека за пределами мира аналитических центров и класса американских обозревателей, который, думая о политике и интересующих его вещах, поставит в верхней строчке своего списка вопрос о том, кто именно управляет различными провинциями на востоке Украины. Я просто не могу себе представить, что это правда.

И я согласен. То, что он начал послание «О положении страны» с таким фанатизмом по этой теме, словно она сплотит вокруг него американцев, которые сомневаются в нём, было чрезвычайно странным выбором.

Дата публикации 10 марта 2024 года.